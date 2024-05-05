Deniz Gezmiş ve arkadaşları Mersin’de anıldı

Mersin’de, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 52’nci yıldönümünde anıldı. Mersin 68’liler Derneği tarafından Toroslar ilçesindeki Mersin 68’liler Ormanı’nda gerçekleştirilen anmaya, sol-sosyalist örgütler, Alevi kurumları, siyasi partiler ile emek ve demokrasi güçleri katıldı.

MA'nın haberine göre, anmanın yapıldığı alana, “Emeğin, özgürlüğün, evrensen kardeşliğin türküsünü söyleyenler uyardılar tarihi” yazılı pankart asıldı. Karanfillerle 68 kuşağı için yapılan anıta yürüyen grup, sık sık “Onlara sözümüz devrim olacak” sloganı atıldı.

Mücadeleyi büyütme çağrısı

Saygı duruşunun ardından anıta çelenk bırakıldı. Grup adına konuşan Mersin 68’liler Derneği Başkanı Hasan Kapıkıran, Denizlerin idamının üzerinden 52 yıl geçmesine rağmen ülkede hala aynı sorunların yaşandığını belirtti.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının son sözlerini hatırlatan Kapıkıran, “Bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi bugün Türküyle, Kürdüyle ülke gençliğinin ve ezilen halk kesimlerinin gelecek mücadelesidir. Tüm Türkiye gençliğini ve ezilen halk kesimlerini geleceği kazanmak için Denizlerin devrettiği mücadeleyi güçlendirmeye, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm için örgütlenmeye ve mücadeleye çağırıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından Sözyüzü Edebiyat dergisinden şairler Türkçe, Kürtçe, Lazca ve Arapça şiirler okudu.

Anma etkinliği okunan şiirler ve söylenen şarkılarla son buldu.

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