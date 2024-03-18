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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 18 Mart 2024 10:25
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2024 12:29
1 dk Okuma

'Deniz Dinozorunun Sırrı', çocuklara Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini anlatıyor

İklim krizinin su yaşamına etkisini de anlatan kitabı, Ecem Kodak yazdı, Serhat Gürpınar resimledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
'Deniz Dinozorunun Sırrı', çocuklara Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini anlatıyor

Su bilimleri mühendisi ve bia Çocuk Kitaplığı yazarı Ecem Kodak’ın kaleme aldığı “Deniz Dinozorunun Sırrı” Altın Kitaplar etiketiyle piyasaya çıktı. “Deniz Dinozorunun Sırrı, Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini ve iklim krizinin su yaşamına etkisini anlatıyor. Kitapta yer alan resimler ise sanatçı Serhat Gürpınar imzası taşıyor.

Denizlerde sürdürülebilirliği sağlamak için önce onu tanımamız gerektiğini düşünen Ecem Kodak, çocuklara Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini ve iklim krizinin su yaşamına etkisini anlatıyor. 

"Deniz Dinozorunun Sırrı"nda bir yandan göç etmeye hazırlanırken diğer yandan müsilaja çözüm arayan iki lüferin hikâyesi anlatılıyor. Bu yolculuk onları Mersin balığından orfoz ve deniz çayırlarına dek nesli koruma altındaki pek çok deniz canlısına götürüyor. Kahramanlar, Türkiye’nin deniz biyoçeşitliliğini öğrenirken iklim krizi, yasak avcılık ve istilacı türlerle de mücadele ediyor.

Ecem Kodak kimdir?

İstanbul Üniversitesi’nde Su Bilimleri Mühendisliği, İstanbul Drama Sanat Akademisi’nde Yaratıcı Drama Eğitmenliği ve Haliç Üniversitesi’nde Sanat Terapisi eğitimlerini aldı. Sudaki yaşam konusunda farkındalık sağlamayı amaçlayarak "Deniz Dinozorunun Sırrı"nı yazdı, bu kitapla bağlantılı yaratıcı drama atölyeleri hazırladı. (SYZ/AÖ)

bia çocuk kitaplığı Altın Kitaplar biyoçeşitlilik
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