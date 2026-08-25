Deng û rengê stranbêj Farûk Almaç
Hunera dengbêjiyê tê zanîn ku yek ji herêma herî bi nav û deng, Serhed e. Li serhedê herî zêde nav û dengê dengbêjên mîna Şakiro û Reso di gohên nifşên heta îrorojê de jî heye.
Çanda debgbêjiyê ya qedîm bi her awayî didome û hê jî yek ji şêweya mûzîka kurdî ya tekane ye.
Farûk Almaç stranbêj û dengbêjekî ku ji zaroktiya xwe ve berê xwe daye çand û mûzîka kurdî.
Farûk her çiqas ku ji beşa wênesaziyê mezûn bûbe jî tembûra wî li pişta wî ye û li Wanê di nav hevalên xwe, carinan jî li ser medyaya dijîtal stranên cur bi cûrî distire.
Rengê dengê Farûk Almaç bi serê xwe rengekî ku ji sê çar rengan pêk te.
Farûk Almaç dibeje ku ez mamosteya resim im û firçeyek di destê min de be jî di guh û qiroka min de stranên Şakiro, Hemê Hacî û hwd hene.
(WT/AY)
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Nivîsên wî/wê yên din
Ridvan Karaman: “SîneVan cihê xebata sînemeyê ya kollektîf e”
27 Tîrmeh 2026
Axtamar û kulîlkên biharê
29 Nîsan 2026
Koma Şîn û Şahiyê ya Stand-upê: Ji bo henekan çîrokên me kurdan gelek zêde ne
28 Nîsan 2026
Pirtûkxaneya Beydebayê dibe nefesek ji pirtûkhezan re
27 Nîsan 2026
Ekolojîst Erdogan Odûk: Ger bi vî awayî berdewam bike 20 sal şûn de wê Behra Wanê biçike
14 Nîsan 2026