Demokratlar Senato yarışlarında öne çıktı, Trump sonuçları kabul etti

ABD’de 3 Kasım’da yapılan Kongre ara seçimlerinde oy sayımı sürerken Demokratlar, Cumhuriyetçilerin elindeki bazı kritik sandalyeleri kazandı.

Associated Press’in (AP) sonuçlarına göre Demokratlar, Texas, South Carolina, North Carolina ve Ohio’da Cumhuriyetçilerin elindeki Senato sandalyelerini aldı. Demokratlar ayrıca Georgia ve New Hampshire’daki koltuklarını korudu.

Grafik: Anadolu Ajansı

Texas’ta Demokrat James Talarico, Başkan Donald Trump’ın desteklediği Cumhuriyetçi Ken Paxton’ı yenerek Demokratlara 1988’den bu yana eyaletteki ilk Senato zaferini getirdi. North Carolina’da eski Demokrat Vali Roy Cooper, Cumhuriyetçi Michael Whatley’i; Ohio’da ise Sherrod Brown, Cumhuriyetçi Jon Husted’ı geride bıraktı.

South Carolina’da Demokrat Annie Andrews’ın Cumhuriyetçi Darline Graham’ı yenmesiyle eyaletin Senato koltuğu da 1998’den bu yana ilk kez Demokratlara geçti.

Temsilciler Meclisi yarışlarında da Demokratlar Cumhuriyetçilerin elindeki bazı bölgeleri kazandı. Ancak Kongre’nin iki kanadında çoğunluğun hangi partide olacağına ilişkin kesin tablo için oy sayımının tamamlanması bekleniyor.

ABD'de oy sayımının sürdüğü ara seçimlerde, Georgia eyaletinde Demokrat aday Keisha Lance Bottoms, ABD'nin ilk siyahi kadın valisi seçildi. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

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Trump: Demokratlarla çalışmaya hazırım

Trump, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada sonuçları kabul edeceğini ve Demokratlarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

New York Times’a konuşan Trump, “Onlarla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Muhtemelen beraber çalışmak için bir çözüm buluruz” dedi.

Trump, ilk değerlendirmesinde ise kendisinin oy pusulasında yer almadığını belirterek, aday olması durumunda Cumhuriyetçilerin daha iyi sonuç alacağını savunmuştu.

AP’nin seçim günü araştırmasına göre hayat pahalılığı ve ekonomi seçmenlerin başlıca gündemleri arasında yer aldı. Araştırmada seçmenlerin yaklaşık dörtte üçü ülkenin gidişatından memnun olmadığını belirtirken, yaklaşık yüzde 60’ı yüksek fiyatlarda Trump yönetiminin politikalarının etkili olduğunu söyledi.

İran’a yeni saldırı için “acil plan yok”

Trump, seçimlerin sürdüğü saatlerde Financial Times’a (FT) verdiği telefon röportajında İran’a yönelik olası yeni bir askeri harekât hakkında da konuştu.

ABD’nin İran’a saldırmak için “acil bir planı” olmadığını söyleyen Trump, buna karşın gerekmesi halinde askeri harekâta hazır olduklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun hafta içinde yeni bir saldırı olabileceğine ilişkin açıklamaları hatırlatılan Trump, “Ben hazırım, biz hazırız. Gerekirse harekete geçmeye hazırız ancak bunun için bir neden olmayabilir” dedi.

Trump ayrıca İran’la dolaylı görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Görüşmelerin başlıklarından birinin İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoku olduğunu belirtti ancak olası askeri planlara ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD’nin İran’la yaşadığı gerilim, ara seçim kampanyasının ekonomi başlıklarından biri haline gelmişti. İran’la diplomatik görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği beklentileri son günlerde petrol fiyatlarının gerilemesine yol açarken, yüksek enerji ve akaryakıt fiyatları seçim kampanyasında öne çıkan konular arasında yer aldı.

(NÖ)