HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 12:24
3 dk Okuma

Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı

E-postalarda, Trump’ın Epstein’ın evinde alıkonulan bir hayatta kalanı istismar ettiği iddiaları yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Demokratlar, Epstein’ın Trump’tan bahsettiği yeni e-postaları yayımladı
Donald Trump ve Epstein, Trump'ın Mar-a-Lago malikanesindeki bir partide, NBC.

ABD’de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nin Demokrat üyeleri, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın, partneri Ghislaine Maxwell ile yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’tan söz eden belgelerin kamuoyuna açıklanması, Cumhuriyetçilerin Demokratları “belgeleri seçerek yayımlamakla” suçlamasına neden oldu.

Wall Street Journal’ın haberine göre, bunun üzerine Cumhuriyetçiler, Epstein’a ilişkin 20 binden fazla sayfalık ek belgeyi paylaştı.

Demokratların paylaştığı e-postalar arasında, Epstein’ın 2011’de Maxwell’e Trump’ın, Epstein’ın evinde alıkonulan bir hayatta kalanı istismar ettiği (saatlerce vakit geçirdiği) iddiası yer aldı.

Epstein’ın, gazeteci Michael Wolff’a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında, “Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine’den durmasını istemişti,” ifadelerini kullandığı görüldü.

Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı
Jeffrey Epstein davası: Dosyadaki isimler açıklandı
4 Ocak 2024

Belgelerde Barrack da var

2016 tarihli yazışmalarda ise Epstein’ın, Trump’ın yakın dostu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack’la mesajlaşmaları yer aldı.

Epstein: “Bilginize: Hafta boyunca hem Donald (Marla, güzellik yarışmaları, Mar-a-Lago vb.) hem de Clinton hakkında birçok gazeteciden telefon alıyorum… Son zamanlarda Clinton ile ilgili çağrılar azaldı ama her zaman verdiğim yanıt ‘Söyleyecek bir şeyim yok’ oluyor ya da tamamen görmezden gelmeye çalışıyorum. Sokakta birkaç kez ani sorularla karşılaştım, ama artık daha dikkatliyim.”

Tom Barrack: “Umarım iyisindir, görüşelim.”

Epstein: “Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset.”

Beyaz Saray’dan açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın açıklamasında, Demokratların iddialarını reddetti ve tek amaçlarının “siyasi puan toplamak” olduğunu savundu.

Epstein’a ait söz konusu e-postaların Trump’ın yanlış bir şey yaptığına dair “hiçbir şeyi kanıtlamadığını” söyleyen sözcü, “Demokratların amacı Başkan’ı karalamaktır ve bunlar kötü niyetli çabalardır,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Sözcü, Trump’ın, “kadın çalışanlarına tacizde bulunduğu için Jeffrey Epstein’ı yıllar önce kulübünden attığını” da iddia etti.

Ancak Trump, 1990’lı ve 2000’li yılların başında Epstein’la arkadaşlık etmişti. Adı, Epstein’ın özel jetinin uçuş kayıtlarında ve iletişim rehberinde birden çok kez geçiyor. Trump ise Epstein’ın uçağında hiç bulunmadığını iddia ediyor.

Yazışmalar

BBC’nin haberine göre, Demokratların yayımladığı belgelere göre 2011 tarihli e-postada Epstein, Ghislaine Maxwell’e şöyle yazıyor:

Şunu fark etmeni istiyorum, Trump havlamayan köpektir... [Hayatta kalanla] birlikte evimde saatler geçirdi. Adı bir kez bile anılmadı.”

Maxwell bu mesaja, “Ben de bunu düşünüyordum…” diye yanıt verdi.

Epstein, 2019’da yazar Michael Wolff'a gönderdiği başka bir e-postada “Elbette kızlardan haberi vardı, çünkü Ghislaine’e durmasını söyledi,” dedi.

2015’teki bir e-postada Wolff, CNN’in Trump’a Epstein'la ilişkisini soracağını yazdı.

Epstein “Onun için bir yanıt hazırlayabilecek olsak sence ne olmalı?” dedi.

Wolff yanıtında “Bırak kendini assın,” dedi ve şöyle devam etti: “Eğer uçağa binmediğini ya da eve gitmediğini söylerse, bu seni avantajlı bir konuma getirir. Eğer gerçekten kazanacak gibi görünüyorsa onu kurtarabilirsin, bu da bir tür borç yaratır.”

Jeffrey Epstein davası

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve cinsel istismar ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019’da intihar etti.

Epstein’in partneri Ghislaine Maxwell; bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için kız çocuklarının istismar ağına çekilmesi organizasyonunda Epstein’a yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu ve 20 yıl hapis cezası aldı.

Epstein’ın istismar ettiği isimlerden biri olan Virginia Giuffre, Prens Andrew’un da kendisini 17 yaşındayken taciz ettiğini söyleyerek 2021’de New York’ta dava açtı. Andrew bu nedenle “prens” unvanını kaybetti. (TY)

İstanbul
donald trump Jeffrey Epstein cinsel istismar çocuk istismarı Thomas Barrack
