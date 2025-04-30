Demokratik Suriye Topluluğu'ndan ‘Sahnaya’ için acil çağrı

Demokratik Suriye Topluluğu - Avrupa Şubesi, başkent Şam’ın kırsal bölgelerindeki Dürzi çoğunluklu kent ve beldelere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Şam’ın güneybatısındaki Sahnaya ve Eşrefiye Sahnaya beldelerine “aşırıcı gruplar” tarafından koordineli saldırılar düzenlendiği ve yaşananların can kayıplarına ve halkta büyük paniğe yol açtığı belirtildi.

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“Tanıklara göre, aşırıcı gruplar saldırılarını, özellikle Dürzi azınlığa karşı yoğun mezhepsel kışkırtmalar eşliğinde gerçekleştiriyor,” diyen Topluluk, beldelerin farklı dinlere ve çok mezhepli bir sivil nüfusa sahip olduğuna dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca, saldırganların Telegram kanallarında yayınladıkları videoların, sahil bölgesinde Alevilere yönelik yaşananlara benzer mezhepsel ve etnik temizlik endişelerini yeniden tetiklediği belirtildi.

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“Siviller bodrumlara sığınmış durumda”

Sahnaya beldesi üzerinde insansız hava araçlarının görülmesinin, hedefli saldırı korkularını artırarak gerginliği tırmandırdığını belirten Topluluk, şunları kaydetti:

“Şiddet yalnızca Eşrefiye Sahnaya ile sınırlı değil. Süveyda’nın batı kırsalındaki Saala ve El-Dur köylerinde de yoğun silah ve top atışları rapor edildi. Kimliği belirsiz silahlı gruplara karşı halk evlerini korumak üzere seferber oldu. Yine Dürzi çoğunluklu ve çok sayıda yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapan Caramana’da da gerilimin tırmandığı bildiriliyor. Bölge fiilen kuşatılmış durumda; güvenli çıkış yolları ve insani yardım erişimi bulunmuyor.”

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Ateşkes ve diplomatik baskı çağrısı

Uluslararası toplumun sessizliğinin kaygı verici bir düzeye ulaştığını belirten ve yüzbinlerce sivilin yardım, güvenli geçiş ve medya erişiminden yoksun şekilde ateş hattında mahsur kaldığını vurgulayan Demokratik Suriye Topluluğu – Avrupa Şubesi, şu acil adımların atılması yönünde çağrı yaptı:

Derhal ateşkes ilan edilmesi,

Güvenli ve sürekli insani koridorların oluşturulması,

Tüm taraflara yönelik uluslararası diplomatik baskı uygulanması,

Acil yardım ekipleri ve gözlemcilerin sahaya gönderilmesi.

Demokratik Suriye Topluluğu hakkında 8 Aralık 2024’te, 53 yıllık Esad yönetimi ve 61 yıllık Baas Partisi iktidarının sona ermesinin ardından başlayan geçiş sürecine katkı sunmak amacıyla Lazkiye kentinde kurulan sivil ve ulusal bir inisiyatiftir. Kuruluşunun ardından Topluluk, Suriye’nin birçok kentinde temsilcilik açarken, diasporadaki Suriyeliler ise “Avrupa Şubesi”ni kurdu. Suriye’yi barışçıl, egemen ve demokratik bir geleceğe taşımak amacıyla bir araya gelen; akademisyenler, aktivistler, entelektüeller, sendikacılar, sanatçılar, sivil toplum temsilcileri ve farklı toplumsal kesimlerden bireylerin aralarında bulunduğu 1000’den fazla kişinin katılımıyla kurulan topluluk, kendisini “gelişmeye ve genişlemeye açık, katılımcı bir oluşum” olarak tanımlıyor. Topluluğun temel amaçları arasında; sivil barışın korunması, ulusal bir diyalog konferansının organize edilmesi ve demokratik geçiş sürecinin sürdürülmesi, yeni Suriye Anayasası’nın insan hakları evrensel ilkeleriyle tam uyumlu olması, emekçi sınıfların ve halk kesimlerinin ekonomik ve siyasi haklarının savunulması, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadele ve her türlü ayrımcılıkla etkin mücadele edilmesi yer alıyor.

(VC)