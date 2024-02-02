Demokratik Modernite’ye 1 hapis cezası, 2 beraat

Demokratik Modernite’nin 36 sayısındaki makaleler nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yargılanan Ramazan Yurttapan, Pakrat Estukyan, Emran Emekçi, Mehmet Nimet Sevim ve Cihan Doğan'ın davasında karar çıktı.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nden (MLSA) Eylem Sonbahar’ın aktardığına göre İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen sekizincisi duruşmada Agos Ermenice sayfalar editörü Pakrat Estukyan savunma yaptı.

Yazdığı yazının propaganda unsuru içermediğini belirterek savunmasına başlayan Estukyan "Ben yazar olarak kendimi Türkçeye karşı sorumlu hissediyorum. Savcılık gerilla kelimesini propaganda diye nitelendirmiş. Oysa yazıda gerilla kelimesi TDK'da yer alan anlamıyla kullanılmıştır. Yazı tarihsel bir analizdir. YPG/YPJ kelimeleri de savcılık tarafından propaganda unsuru olarak nitelendirilmiş. YPG/ YPJ savaşçıları da diyebilirdik. Ama bu doğru tanım olmazdı. Türkçeye karşı sorumluyum. Yazar olduğum için üzerimde demokrasi kılıcı gibi olacağından hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmiyorum” dedi.

“Yazıyı bütünüyle okumalısınız”

Estukyan’ın ardından dosya avukatlarından Özcan Kılıç söz aldı. Kılıç, "Soruşturma aşamasında savcılık cümleleri cımbızladı. Filistinli gerilla demek suç olmuyor. Bu durumda ideolojik bir yaklaşım söz konusu. Mahkemeniz bir karar verecekse yazıyı bütünüyle okumalı. Propaganda, iddianamede soyut bir kavram olarak ele alınıyor. Somut ve maddi şekilde bakarsanız yazıda propaganda unsuru oluşmadığını görebilirsiniz" diye konuştu.

2015 ve 2016 sonrasında propaganda suçlamasıyla basın özgürlüğü üzerinde daraltıcı etki oluşturulduğunu ifade eden dosya avukatlarından Sercan Korkmaz da "Mütalaada yazının bütünü içerisinde hangi kavramların tehdit, toplumu galeyana getiren bir etkisi olduğu anlatılmalıydı. Gerilla ifadesinin karşıtı terörist değildir, karşıtı düzenli ordudur. Beraat talep ediyoruz" dedi.

Son sözü sorulan yazar Estukyan, yanlış bir kavram kullanmadığını belirterek beraatını istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, eser sahibi belli olmayan yazılarda ‘propaganda’ suçunun unsurlarının oluştuğunu belirterek, derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ramazan Yurttapan’a 1 yıl 21 ay hapis cezası verdi.

Pakrat Estukyan ve Emran Emekçi'nin beraatına hükmeden mahkeme ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan yazar Mehmet Nimet Sevim ve Cihan Doğan’ın dosyalarını ayırdı.

Ne olmuştu? Demokratik Modernite, üç aylık düşünce ve kuram dergisi. Mart 2022’de derginin 36 sayısı olan “Özel Savaş Kuramı” sayısına savcılık soruşturma başlattı. Dergi, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla toplatıldı. Ardından da Ramazan Yurttapan, Pakrat Estukyan, Emran Emekçi, Mehmet Nimet Sevim ve Cihan Doğan’a dava açıldı. İddianamede yazarlar “YPG ve YPJ Gerillaları” ifadeleri nedeniyle örgüt propagandasıyla suçlandılar.

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(HA)