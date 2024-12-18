Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde 16 Aralık’ta Diyarbakır'dan Ankara’ya başlatılan "Demokratik Çözüm ve Özgürlük Yürüyüşü" üçüncü gününde Antep'e vardı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşün ardından Yeşil Su Parkı’nda açıklama yapıldı.

Açıklamada ilk olarak DEM Parti Dersim Milletvekilli Ayten Kordu konuştu.

Kuzey ve Doğu Suriye’de emperyalistlerin yer kapma yarışında olduğunu belirten Kordu, Rojava'da halkların bir arada yaşadığı sistemin ise hedefe konulduğunu ifade etti.

Kürt sorunun demokratik çözümü için Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit politikasının sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Kordu, "Kürt sorununun çözümünün ilk esası Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğüdür. Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünü ve barış için çalışma koşulları sağlamalıdır. Bu yürüyüş barış ve özgürlük içindir. Ankara’da tüm taleplerimizi bir kez daha dile getireceğiz" dedi.

"Ortak yaşam ve barış mücadelesi veriyoruz” diyen Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Genel Başkanı Zeynel Kete de şöyle konuştu: “Başta Rojava’da olmak üzere dünya halklarının özgürce yaşaması için büyük bir mücadele veriliyor. Bu mücadele hepimizin mücadelesidir."

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi Serdar Tum da İmralı’da sürdürülen tecridin sonlanmasını ve Devlet Bahçeli'nin de dile getirdiği umut hakkının tanınması gerektiğini söyledi.

(RT)