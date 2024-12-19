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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2024 19:15
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2024 19:38
3 dk Okuma

Demokratik Çözüm ve Özgürlük Yürüyüşü sürüyor: Barış istiyoruz

Mersin'de yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Milletvekili Saliha Aydeniz, "Gelin mecliste Kürt sorunun çözümü ve demokrasinin nasıl inşa edileceğine ilişkin konuşalım" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demokratik Çözüm ve Özgürlük Yürüyüşü sürüyor: Barış istiyoruz
*Fotoğraf: MA

Diyarbakır’dan Ankara’ya başlatılan “Demokratik Çözüm ve Özgürlük Yürüyüşü” Mersin’e vardı.

“Abdullah Öcalan’a özgürlük Kürt sorununa demokratik çözüm” sloganıyla başlatılan yürüyüşe Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti milletvekilleri, çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

Mersin’e varan yürüyüşçüler,  Akdeniz İlçesi’ndeki Barış Parkı’nda açıklama yaptı.

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"Tecridin kaldırılmasını talep ediyoruz"

MA’nın haberine göre; ilk konuşmayı yapan Emek Meclisi’nden Aziz Özkan, “Kürt sorunun demokratik çözümü için yola çıktıklarını" belirtti ve  şöyle konuştu: “Yarın Ankara’da Türkiye’deki bu savaş politikalarının ve buna verilen bütçenin halkı yoksullaştırdığını ifade edeceğiz. Savaşa harcanan bütçe emekçilerin cebinden çalınıyor. Biz emekçiler olarak bu yürüyüşü destekliyoruz. Savaş istemediğimizi her alanda haykıracağız. Emekçiler ve yoksul halk savaş istemiyor. Savaşı değil barışı, ölümü değil yaşamı savunuyoruz. Tecrit politikaları herkese uygulanıyor. Biz Kürt sorununun çözümünü ve tecridin kaldırılmasını talep ediyoruz.”

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"Kürtler ve Ortadoğu için barış istiyoruz"

Barış Anneleri Meclisi’nden Meryem Tura da  “yürüyüşün barışa vesile olmasını istediklerini” söyledi ve ekledi:

“Kürtler ve Ortadoğu için barış istiyoruz. Kan dökülmesini istemiyoruz. Cumhurbaşkanına sesleniyoruz; bu barışı sağlayın. Tüm asker ve polis ailelerine de sesleniyoruz; barış için bir araya gelin ve Kürt sorunun çözümü için birlikte adım atalım. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü istiyoruz. Annelerin gözyaşları artık akmasın ve barış sağlansın. Türk ve Kürt halkının birliğini istiyoruz.”

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"Kürt halkının yürüyüşü 40 yıldır devam ediyor"

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Eş Genel Başkanı Mertcan Titiz ise “Kürt halkının yürüyüşü 40 yıldır devam ediyor. Yıllardır kirli savaş yöntemleriyle bastıramadıkları Kürt halkının mücadelesini tekrar bastırmak istiyorlar. Biz, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak 40 yıldır devam eden bu direnişin, İmralı’da tecrit bitene ve Kürt sorunu çözülünceye kadar yanında olacağız” dedi.

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"Muhatabın Öcalan olduğunu devlet de biliyor"

DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz de Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik askeri operasyonlarına değindi ve şunları söyledi: “Rojava’da tüm halklara bir arada bir yaşam inşa ettiler. Bugün Rojava’ya yapılan bir saldırı Türkiye demokrasisi için bir yıkım olacak. Bugün Türkiye’de yaşanan çoklu krizin nedeni tecrit, savaş politikalarıdır. Sayın Öcalan’ın paradigma herkes biliyor. Sayın Öcalan’ın sunduğu çözüm aynı zamanda Türkiye’nin bu çoklu krizinin aşılmasının bir yoldur. Bu sorunun muhatabının Sayın Öcalan olduğunu devlet de çok iyi biliyor. Gelin mecliste Kürt sorunun çözümü ve demokrasinin nasıl inşa edileceğine ilişkin konuşalım. ”

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
dem parti özgürlük yürüyüşü
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