Demokratik Birlik İnisiyatifi: Êzidî Soykırımı tanınmalı

Demokratik Birlik İnisiyatifi, 3 Ağustos 2014’te IŞİD’in yaptığı Êzidî soykırımının 11. yıldönümünde yazılı bir açıklama yayımladı ve soykırımın tüm dünya devletleri tarafından resmen tanınması çağrısı yaptı.

İnisiyatif eş başkanları Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç imzasıyla yapılan açıklamada, Ortadoğu’da etnik ve dini kimlikleri hedef alan saldırıların yıkıcı etkilerine dikkat çekildi.

Açıklamada, özellikle Êzidî halkının tarih boyunca sistematik saldırılara maruz kaldığı ve 2014’te Şengal’de yaşananların bu saldırıların en vahşi örneklerinden biri olduğu vurgulandı.

“5 binden fazla Êzidî katledildi, dünya sessiz kaldı”

Açıklamada, 3 Ağustos 2014’te Şengal’de IŞİD'in saldırılarında 5 binden fazla Êzidî Kürt’ün katledildiği, on binlerce kişinin zorla yerinden edildiği hatırlatıldı.

“Tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşet karşısında, başta bölge devletleri olmak üzere uluslararası kurumların sessizliği, insanlığın yüz karası olarak hafızalarda yerini aldı. Êzidîlerin tarihine karanlık bir sayfa daha eklendi.”

“Soykırımın tanınması yeni bir başlangıcın anahtarıdır”

İnisiyatifin açıklamasında, 11 yıl geçmesine rağmen bölge devletlerinin gerekli siyasi ve hukuki adımları atmadığı, Êzidî halkının güvenliğini ve kültürel varlığını koruyacak önlemlerin hâlâ hayata geçirilmediği belirtildi.

“3 Ağustos saldırısı, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de dahil olmak üzere birçok uluslararası yapı tarafından ‘soykırım’ olarak tanındı. Ancak bu tanımanın, özellikle Türkiye başta olmak üzere Ortadoğu’daki devletler tarafından da yapılması gerekmektedir. Türkiye, Şengal'deki Êzidî gerçekliğini artık görmezden gelemez. Êzidî Soykırımı’nın tanınması, daha adil bir gelecek için ilk adımdır.”

“Ulusal birlik vurgusu ve esirlerin kurtarılması çağrısı”

Açıklamanın devamında, Şengal’de yalnızca inançlarını ve kimliklerini korumak isteyen Êzidî halkına saygı duyulması gerektiği ifade edilerek, kayıp ve esir kadın ve çocukların derhal kurtarılması için uluslararası topluma görev düştüğü hatırlatıldı.

“Êzidî halkı, kültürünü ve dilini onlarca tarikata karşı direnerek bugüne taşımıştır. Bugün bile mücadelelerini sürdüren Êzidîler için adaletin tesisi, ancak tüm devletlerin ve kurumların samimi çabasıyla mümkündür. Şengal’de yaşanan vahşeti bin kez daha kınıyoruz. Katliam unutulmadı, unutulmayacak. Daha iyi bir gelecek için ulusal birlik çağrımızı bir kez daha yineliyor; hayatını kaybedenleri saygı ve hüzünle anıyoruz.”

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(EMK)