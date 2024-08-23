Demokrat Parti Kongresi’nde Filistinlilere söz verilmedi

ABD'nin ​​​Chicago kentinde toplanan Demokrat Parti Kongresi'nde, Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerden birinin ailesi konuştu.

Kongrede bir Filistinli konuşmacıya söz verilmemesine, Filistin destekçisi delegeler ve bazı Demokrat Partililer tepki gösterdi.

“İkiniz de utanç kaynağısınız”

NBC News'un haberine göre, Filistin destekçisi 30 Demokrat delege, Filistinli bir konuşmacının da kürsüye çıkarılması talepleri karşılık bulmayınca, kongrenin düzenlendiği United Center önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı.

Filistin destekçisi delegelerden Abbas Alawieh, taleplerini başkan adayı Kamala Harris'in ekibine ilettiklerini ancak olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Bir başka Demokrat delege Kaz Kader de ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek "Bir dahaki sefere selam verdiğinizi gördüğümde, bir dahaki sefere elinizi kalbinizin üzerine koyduğunuzda, elinizde Filistinli çocukların kanından başka bir şey görmeyeceğim. Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris, onun elinin Filistinli çocukları boğuşunu izlediniz, siz de şahitsiniz. İkiniz de utanç kaynağısınız" diye konuştu.

Biden yönetiminin Gazze konusundaki duruşu nedeniyle görevinden istifa eden eski Eğitim Bakanlığı Planlama Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisi çalışanı Tariq Habash da United Center önünde gösteri yapan Filistin destekçisi 30 delege ile FaceTime üzerinden görüştü.

Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Chicago’da, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

“Sesimizi duyurmayı hak ediyoruz”

ABD Kongresinin Filistin asıllı üyesi Rashida Tlaib de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bir Filistinlinin kongrede konuşmasına izin verilmemesinin çifte standart olduğunu kaydetti.

Tlaib, "Kongre neden İsrailli çocukların Filistinli çocuklardan daha değerli olduğunu söylüyor? Paylaştığımız insanlığımız nerede? Filistinlileri yok saymayı bırakın. Biz varız. Sesimizi duyurmayı hak ediyoruz" dedi.

“Harris ve Walz için Müslüman Kadınlar” grubu dağıtıldı

Harris'i destekleyen "Harris ve Walz için Müslüman Kadınlar", Filistin asıllı bir Amerikalının kongrede konuşmasına izin verilmemesi üzerine grubun dağıtıldığını açıkladı.

Grubun Instagram hesabında yapılan paylaşımda, Harris'in Gazze politikası sertçe eleştirilerek "Bu gece sahneye çıkan İsrailli rehinenin ailesi, Filistinli Amerikalılara ve Filistinlilere karşı adayımızdan ya da kongreden daha fazla empati göstermiştir" dendi.

Kongrenin dünkü oturumunun kapanış duasını yapan rahip William Emmanuel Hall, duasında Filistin'de barış istedi. Yanındaki kişi de Filistin kefiyesi takıyordu.

(AS)