Demokrat Parti "Komisyon"dan çekildi, gerekçe: "Terörist başının ayağına gittiler"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında "Terörsüz Türkiye Komisyonu"ndan çekildiklerini açıkladı.

Uysal çekilme kararlarını şöyle gerekçelendirdi:

"[...] siyaset sahnesinde terör örgütlerinin dolaylı muhatap haline getirilmesine karşı çıkma, devlet aklını yok sayan maceralara itirazımızı içeride kayda geçirme ve siyaset kurumunu yeniden meşruiyet çizgisine çekmenin mücadelesini vermeye çalıştık. Ancak gelinen noktada AKP-MHP ortaklığının teklifi ile komisyonda alınan karar tarihi, vicdani ve daha ötesinde milli bir anlayışla bu komisyonda duramayacağımızı bizlere göstermiştir."

Uysal TBMM Komisyonunun İmralı adasına heyet göndermesini "Terörist başının ayağına gitmek dahası milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek yanlışı" olarak niteledi ve bu nedenle "komisyondan çekildiklerini beyan ve ilan [ettiklerini]" söyledi.

Uysal: "Süreç yeni anayasa ile zaman ayarlıdır"

DP Genel Başkanı, ayrıca "Bu adı konulamayan ‘süreç’ AKP sözcüleri tarafından aksi iddia edilse de ‘kayıt ve şarta bağlı’ müzakere süreci, yeni anayasa ile zaman ayarlıdır." dedi.

"Etnik bölücü hareketlerin nihai programı değişmez. Artık değişen uluslararası ve bölgesel şartlar dolayısıyla kirlenmiş 'PKK' adı altında sürdürülemez noktaya gelmiş ‘etnik bölücü siyaset’ ileri bir faza geçirilerek sürdürülecektir."

Demokrat Parti İYİ Parti'den sonra TBMM Komisyonuna katılmayan ikinci parti oldu.

İmralı'ya gidilirse çekileceğini açıklamıştı

Komsiyonda AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile İmralı adasına Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere heyet gönderme kararı tartışmaları sırasında Demokrat Parti bu karar kesinleşise komisyondan çekileceğini açıklamıştı.

Demokrat Parti'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre 315 bin 786 üyesi ve TBMM’de 28. dönem itibarıyla 2 milletvekili var.



Parti 2023 seçimlerinde altılı masadaki partilerden biri olarak “Millet İttifakı” kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listelerinden aday olarak TBMM'de temsil olanağı elde etmişti.

(AEK)