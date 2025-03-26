'Demokrasi ittifakı" çağrısı

Yazar, akademisyen, siyasetçi ve sivil toplum gönüllülerinin de bulunduğu 337 kişi iktidarın 'hak ve özgürlükleri kısıtlayan', 'yurttaşların siyasî iradesini hiçe sayan' tavrına dikkat çekildi be adaletten yana olan toplum kesimlerine birlik çağrısı yapıldı.

Açıklama metni şu şekilde:

Bizler; son adımı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması olan vahim gidişattan büyük endişe duyan yurttaşlar; iktidarın anayasal hak ve özgürlükleri, demokrasiyi, barışı yok eden uygulamalarının önüne set çekilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Her türlü muhalefeti yok etmek, halkı sindirmek, toplumu susturmak için yargıyı kullanan; hak, hukuk, adalet tanımayan, yurttaşların siyasî iradesini hiçe sayan, anayasal haklarımızı gasp eden bu zihniyetin ülkemizi uçuruma sürüklediğini görüyoruz.

Bu gidişata karşı mücadele eden tüm demokrasi güçlerinin yanında olduğumuzu bildirirken, onlarla birlikte "Artık yeter, dur!" diyor; barıştan, demokrasiden, hukuktan, adaletten yana bütün toplum kesimlerini demokrasi ittifakında birleşmeye çağırıyoruz.

İmzacılar:

A. Özdemir Aktan, Abdullah Çiftçi, Abdullah Demirbaş, Abdülselam Suvakçı, Ahmet Aykaç, Ahmet Çakmak, Ahmet Çaylı, Ahmet Dindar, Ahmet Doğan, Ahmet Karadağ, Ahmet Miran Aydoğan, Ahmet Yıldırım, Akın Atalay, Akın Baran, Akın Birdal, Alev Er, Ali Bilge, Ali Gürlek, Ali Haydar Konca, Ali İhsan Ökten, Altan Öktem, Altay Öktem, Anıl Gençoğlu, Ari Smiryan, Arif Ali Çangı, Arlin Çiçekci, Armağan Özel, Arzu Erkan, Aslı Göksel, Asuman Bal, Asuman Bayrak, Asuman Susam, Atilla Ansal, Aycan İrmez, Aycan Özkan, Ayça Özağaç, Aydan Çelik, Aydoğan Güvençoğlu, Ayfer Sargın, Aygül Demirtaş, Ayla Şeşan, Ayşe Akdeniz, Ayşe Alben Altunç, Ayşe Erzan, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Anadol , Ayşen Şahin, Azad Bedran, Aziz Uslu, Bahri Gedik, Barış Yavuz, Baskın Oran, Başak Yıldırım, Bayram Ceylan, Bekir Ağırdır, Belgin Bıyıkoğlu, Belgin Işık, Beral Madra, Betül Kırdar, Betül Tanbay, Binnaz Toprak, Bora Abdo, Burç Baysal, Bülend Tuna, Bülent Atamer, Bülent Müftüoğlu, Bülent Tekin, Bülent Yarbaşı, C. Murat Özgünay, Cafer Solgun, Can Candan, Celal Yıldırım, Cem Akıncıtürk, Cengiz Arın, Cengiz Bayıldıran, Cuma Boynukara, Çağatay Anadol, Çiğdem Koç, Defne Suman, Deniz Türkali, Deniz Yılmaz, Derya Tolgay, Didem Gençtürk, Dilek Dizdar, Dilek Kurban, Doğan Ayartepe, Doğan Bermek, Doğan Erol, Doğan Özgüden, Dursun Yıldırım, Emel Kurma, Emine Altunel, Emine Nur Çakır Diler, Emine Uşaklıgil, Enes Atila Pay, Ercan Bingöl, Ercan İpekçi, Ercan Taştekin, Erdal Karayazgan, Erdoğan Aydın, Erdoğan Kahyaoğlu, Erdost Ansal, Ergin Cinmen, Erhan Altunel, Erol Köroğlu, Esin Davutoğlu Şenol, Esma Akagün, Esra Koç, Esra Mungan, Eşber Yağmurdereli, Fahir Semir Abacı, Fatih Özen, Fatin Kanat, Fatma Akdokur, Fatma Gök, Fatma Ünsal Bostan, Fatoş Negiş, Ferah Erkan, Ferhat Tunç, Fethiye Çetin, Fırat Acar, Fidan Ceylan, Figen Çalıkuşu, Fikret Başkaya, Gamze Kıran, Gaye Boralıoğlu, Gençay Gürsoy, Gizem Çakırlar, Gökay Erol, Gökhan Akbulut, Gülay Günlük Şenesen, Gülayşe Koçak, Gülçin Güzelkokar, Güler Yalçın, Güngör Tekgümüş, Gürcan Çilesiz, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür, Gürkan Altun, Hacer Ansal, Hadi Cin, Hakan Tahmaz, Hale Sözmen, Halil Akat, Halil İbrahim Yenigün, Halim Bulutoğlu, Hasan Cemal, Hasip Kaplan, Hatice Açık, Havin Ölmez, Huri Özdoğan, Hülya Doğruak, Hülya Sarıdede, Hürriyet Karadeniz, Hüseyin Emiroğlu, Hüsnü Okçuoğlu, Işık Ertepe, Işıl Güzelsu, İbrahim Betil, İlhan Yiğit, İnci Tuğsavul, İpek Akpınar, İrfan Güzel, İslam Özkan, İsmail Güzelsoy, İştar Gözaydın, Kadri Salaz, Karabekir Akkoyunlu, Kazmir Pamir, Kerem Şahin, Korhan Atay, Levent Akçasu, Levent Köker, Levent Tüzel, Ludmila Denisenko, M. Tarkan Erkan, Macit Çopur, Mahir Özgül, Mahsum Batı, Mediha Funda Ulman, Mehmet Ural, Melek Özman, Melek Taylan, Melis Tufur, Meltem Düzgün, Meltem Özen, Mensur Işık, Meryem Koray, Mete Akalın, Metin Çelik, Metin Ersoy, Metin Olken, Metin Solmaz, Metin V. Bayrak, Miray Ansal, Mualla Kavuncu, Muharrem Armutlu, Muharrem Erbey, Murad Özbaşaran, Murat Bayar, Murat Dinçer, Murat Ersoy, Murat Özbank, Mustafa Aykın, Mustafa Çinkılıç, Mustafa Kemal Tekiner, Mustafa O. Sinemillioğlu, Mustafa Paçal, Müge Yorgancı Ozar, Münire Dağ, Naci Binay, Nalan Barbarosoğlu, Necah Koç, Necmiye Alpay, Nergiz Ovacık, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Neşe Dursun İnceoğlu, Neşe Erdilek, Neşe Yaşin, Nevay Samer, Nevzat Bingöl, Nevzat Onaran, Nil Mutluer, Nilgün Doğançay, Nilgün Eser, Nilgün Uysal, Nilüfer Akgün, Nilüfer Antalyalı, Nilüfer Tapan, Nur Deriş Ottoman, Nurcan Baysal, Nurcan Gürler, Nurhan Suerdem, Nurten Ertuğrul, Nusret Doğruak, Onur Hamzaoğlu, Orhan Doğançay, Orhan Pamuk, Orhan Silier, Osman Köker, Osman Okkan, Oya Baydar, Oya Berk, Oya Özgüven, Ömer Ceylan, Ömer Ersun, Ömer Faruk, Ömer Madra, Önder Algedik, Pınar Pektaş Madra, Piraye Antika, Remzi Çelik, Reyan Tuvi, Rıza Türmen, Rüksan Tuna, Rümeysa Çamdereli, Safiye Öz, Safiye Özcan, Safiye Özkale, Saime Erkal, Saime Tuğrul, Sait Çetinoğlu, Salih Mahir Sayın, Salman Kaya, Sedat Sezgin, Selçuk Erez, Selçuk Kundakçı, Sema Bulutsuz, Sema Kılıçer, Semih Gümüş, Sena Kaleli, Sepin Sinanlıoğlu, Serdar Arat, Servet Demir, Sevim Erdoğan, Seyhat Çaylı, Seza Artunkal, Sezai Oktay, Sezgin Tüzün, Sibel Çetingöz, Sinan Tutal, Siren İdemen, Songül Erkaya, Suay Aksoy, Süleyman Çelebi, Şahika Yüksel, Şanar Yurdatapan, Şebnem İşigüzel, Şebnem Korur Fincancı, Şebnem Oğuz, Şemsettin Bozkurt, Şengün Kılıç Hristidis, Şeyda Ozil, Şule Sepin İçli, Şükran Yücel, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Taner Gören, Tatyos Bebek, Temel İskit, Tevfik Özer, Tufan Ünlüeser, Tuğçe Kaplan, Tuluhan Tekelioğlu, Tunç Soyer, Tülay Araz, Tülin Hadi, Ufuk Uras, Ümit Aktaş, Ümit Şenesen, Üstün Ergüder, Vecdi Sayar, Viki Çiprut, Yakın Ertürk, Yalçın Ergündoğan, Yasemin Doğan, Yasemin Yazıcı, Yaşar Gökoğlu, Yavuz Ekinci, Yavuz Sezer, Yektan Türkyılmaz, Yıldız Önen, Yiğit Ozar, Yusuf Alataş, Yücel Göktürk, Zehra Kabasakal Arat, Zehra Şenoğuz, Zeki Samer, Zeliha Altuntaş, Zeynep Avcı, Zeynep Doğan, Zeynep Rona, Zeynep Tanbay, Ziya Halis , Zülfü Livaneli.

(Mİ)