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Yayın Tarihi: 4 Ocak 2024 13:55
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2024 14:34
3 dk Okuma

Demokrasi İçin Birlik'ten muhalefete çağrı: Protesto eylemleri organize edin

Demokrasi İçin Birlik, muhalefetteki tüm siyasi partilere çağrı yaptı: “Can Atalay nezdinde Anayasa'nın pervasızca çiğnenmesine izin vermek ülkeyi seçimsiz yönetmek isteyen iktidara alan açmaktır."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Demokrasi İçin Birlik'ten muhalefete çağrı: Protesto eylemleri organize edin

Demokrasi İçin Birlik (DİB), Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay hakkında verdiği ikinci ihlal kararının da Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından tanınmamasına ilişkin açıklama yaptı.

DİB’ten yapılan yazılı açıklamada “Can Atalay nezdinde Anayasa'nın pervasızca çiğnenmesine izin vermek ülkeyi seçimsiz yönetmek isteyen iktidara alan açmaktır” vurgusu yapıldı.

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Muhalefetteki tüm siyasi partilere çağrı yapılan açıklamada şöyle denildi:  

"Konuyu Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında bir yetki çatışmasına dönüştürmek ya da yalnızca iktidarın her gün bir yenisine imza attığı Anayasa ihlalleri ve hukuksuzluklardan biri saymak yanlış olacaktır.

Eğer Can Atalay nezdinde bütün yurttaşlara yapılan bu hukuksuzluk ve hak ihlaline karşı muhalefet, aralarındaki fark ve çatışmaları bir yana koyarak seçme seçilme hakkını, Anayasayı ve demokrasiyi savunamazsa yerel seçim sürecinde iktidarın, muhalefeti zayıflatmak için yapacağı yeni hukuksuzluklarının da yolu açılmış olacak.

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"Muhalefet hukuk devleti etrafında kenetlenmeli"

Eğer seçim süreci bütün muhalefet tarafından Anayasa ve hukuk devleti esasları etrafında kenetlenen bir anlayışla savunulamazsa, seçimle kazanılacak yerel yönetimlere de iktidar tarafından el konması engellenemeyecektir.

İktidarın giderek pervasızlaşmasında muhalefetin yeterince etkili olamamasının, yurttaşları seçimlerde oy veren sessiz izleyicilere indirgemesinin rolü yadsınamaz.

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"İktidar muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyor"

12 askerin acı kaybından sonra AKP ve MHP ile iktidarının ölümlere neden olan politikalarını meşrulaştırmamak için ortak bildiriyi imzalamayan Cumhuriyet Halk Partisi ve Genel Başkanı Özgür Özel adeta linçe tabi tutuldu. İktidar tarafından hedef gösterildi.

Anayasa güvencesi altındaki DEM Parti’nin Ankara’daki merkezinin önünde toplanan kalabalık, ceset torbalarıyla gösteri yaptı. DEM Parti’ye hukuksuz gözaltı ve operasyonlar sürüyor.

Bütün bunlar artık Anayasa Mahkemesi'ne bile tahammül edemez hale gelmiş iktidarın muhalefeti elindeki bütün imkânlarla etkisizleştirmeye çalışacağının açık göstergeleri.

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"Anayasa'nın çiğnenmesine izin vermeyin"

Değerli siyasi parti yöneticileri;

Can Atalay’ın milletvekilliğinin savunulması, Anayasa’nın seçme ve seçilme hakkının ve demokrasinin savunulmasıdır. Hukuk devletinden ve demokrasiden yana olan muhalefet partilerine, Meclis’te ve Meclis dışında demokratik protesto eylemleri organize ederek, yurttaşların bu konuda demokratik tepkilerini ortaya koyacakları yolu açmaları için çağrı yapıyoruz.

Hatırlatıyoruz: İktidar tarafından yapılan ve yapılacak bütün hukuksuzluklara karşı muhalefet partilerinin Meclis’te ve Meclis dışında ortak bir tutum alması, temel hukuk kuralları ve Anayasa'nın çiğnenmesine izin vermemesi, yerel seçimlerin ülkemizi iyice karanlığa boğacak bir biçimde sonuçlanmamasının tek güvencesidir."

Bakan Tunç
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Bugün 13:23

(RT)

can atalay AYM Yargıtay 3. Ceza Dairesi Demokrasi İçin Birik
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