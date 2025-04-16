Demirtaş’tan Önder’e: Dualarımız, kalbimiz seninle, seni seviyoruz can abim

Edirne Cezaevi’nde tutulan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan ve yoğun bakımda tutulan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e içten bir mektup yazdı.

Önder’in barış mücadelesine verdiği emekleri anlatan Demirtaş, “Bu barış illa ki olacak ve inşallah o da kendi emeklerinin sonucunu göğsünü gere gere görecek” dedi.

“Barış yolunda yüreğini ortaya koydu”

Demirtaş, mektubunda Önder’in yıllarca barış için verdiği çabayı hatırlatarak, onun uğradığı haksızlıklara rağmen geri adım atmadan yoluna devam ettiğini vurguladı. “Barış elçisi olmak zor iştir” diyen Demirtaş, Önder’in annelerin ve babaların evlat acısı yaşamaması için yüreğini ortaya koyduğunu belirtti:

“Her türlü siyasi hesabın ötesinde; yüreğini ortaya koyarsın ama çoğu zaman bunun kıymeti bilinmez. Yerden yere vururlar seni, onurunla oynamaya kalkarlar. Ama barışa sadakatle bağlanırsan, asla vazgeçmezsin.”

“Cezaevi ziyaretinde fenalaştı”

Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in kendisini ziyaret ettiği sırada yaşanan bir sağlık krizini de paylaştı. Önder’in Edirne Cezaevi’nde görüşme sırasında birden fenalaştığını anlatan Demirtaş, o anları şöyle aktardı:

“Rengi beyazı kesti, kalbini tuttu. Telaşlandık ama ambulans çağrılmasına izin vermedi. Koridora çıkıp biraz hava aldı. Ahmet Türk ve Pervin Buldan’la gözlerimiz doldu. O daracık görüş odasında barışı konuşurken, Sırrı Bey bütün nezaketiyle 'Bu barış meselesini hal yoluna koymadan ölmek yok bize' dedi.”

Demirtaş, o ziyaretin ardından Önder’in cezaevi önünde yaptığı “Yüreğimiz elimizde geziyoruz” açıklamasına da gönderme yaparak, bunun sadece mecazi değil, gerçek bir durum olduğunu ifade etti.

“Haksızlıklara içerledi ama yolundan dönmedi”

Sırrı Süreyya Önder’in uğradığı saldırı ve hakaretleri sineye çekerek barış için çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Demirtaş, onun duruşunun toplum nezdindeki kıymetinin çok büyük olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“Türk halkının bu koca yürekli evladı barış için bilinenin de ötesinde çok çalıştı, çok emek verdi. Asla çirkinlik yapmadı, ucuz düşünmedi. O nedenle hatırı, kadri, kıymeti çok büyüktür.”

“En çok hak edenlerdensin Sırrı Abi”

Demirtaş, mektubunun sonunda iyileşme temennisini ve duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

“Sırrı Bey ayakta kalacak. Bu barış illa ki olacak ve inşallah o da göğsünü gere gere kendi emeklerinin sonuçlarıyla gurur duyacak. Bunu en çok hak edenlerdensin Sırrı Abi. Dualarımız, kalbimiz seninle. Seni seviyoruz can abim.”

Özgür Özel’den Sırrı Süreyya Önder mesajı: Acil şifalar diliyorum

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMU DEM Parti Sözcüsü Doğan: Güzel haberler vermek için dakikaları sayıyoruz

(EMK)