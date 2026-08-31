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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 14:00 31 Ağustos 2026 14:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 14:49 31 Ağustos 2026 14:49
Okuma Okuma:  2 dakika

Demirtaş’tan İsveç seçimleri öncesi Sosyal Demokratlara mesaj

Selahattin Demirtaş, 13 Eylül’deki İsveç seçimleri öncesinde Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson ile milletvekili Kadir Kasirga’ya mesaj gönderdi. İsveç’te yaşayan Türkiyelilerin sandığa ilgi göstereceğini belirten Demirtaş, “Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Nalin Öztekin
Nalin Öztekin

Nalin Öztekin
Görseli Büyüt
Demirtaş’tan İsveç seçimleri öncesi Sosyal Demokratlara mesaj
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İsveç’te 13 Eylül’de yapılacak parlamento, bölge ve belediye seçimleri öncesinde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan Sosyal Demokratlara mesaj geldi.

Demirtaş, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson ile Stockholm’den yeniden milletvekili adayı olan Kadir Kasirga’ya hitaben el yazısıyla kaleme aldığı mesajda, partiye ve “demokrasiye inanmış dostlara” başarı diledi.

İsveç’te yaşayan Türkiyelilerin sandığa katılımına da dikkat çeken Demirtaş’ın mesajının tamamı şöyle:

Sayın Magdalena Andersson
Sayın Kadir Kasırga

Eylül ayında İsveç’te yapılacak olan seçimlerde şahsınızda tüm partililerinize ve demokrasiye inanmış dostlara başarılar diliyorum.

Eminim ki Türkiye’li dostlarımız seçimlere büyük ilgi gösterecek ve sandığa giderek demokrasiye katkı sunacaklardır.

Bu vesileyle İsveç’te yaşayan, yaşamak durumunda kalan herkese içten selam, sevgilerimi gönderiyor, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle,
dostlukla...

S. Demirtaş

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Kadir Kasirga yeniden aday

Demirtaş’ın mesajında ismini andığı Kadir Kasirga, Sosyal Demokratların Stockholm milletvekili listesinde beşinci sıradan yeniden seçime giriyor.

15 yaşında ailesiyle İsveç’e gelen Kasirga, çalışma hayatı ve uzun yıllar sürdürdüğü sendikal mücadelenin ardından siyasete girdi. Halen İsveç Parlamentosu’nda Sosyal Demokrat milletvekili olarak görev yapıyor.

İsveç seçimleri hakkında

İsveç, 13 Eylül 2026’da parlamento, bölge ve belediye seçimleri için sandığa gidecek.

Parlamento seçiminde 8 milyon 46 bin 725 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçmenler, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu Riksdag’ın yeni üyelerini belirleyecek.

Parlamentoda halen sekiz parti temsil ediliyor. Seçimin öne çıkan iki siyasi aktörü, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson ile mevcut Başbakan ve Ilımlı Birlik Partisi lideri Ulf Kristersson.

Kristersson’un hükümeti Ilımlı Birlik Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşuyor; hükümet parlamentoda Jimmie Åkesson liderliğindeki İsveç Demokratlarının desteğine dayanıyor.

İsveç’te başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Seçimlerin ardından oluşan yeni parlamentoda Meclis Başkanı’nın önerdiği başbakan adayı oylanıyor. Bir partinin parlamentoya girebilmesi için ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekiyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
İsveç Selahattin Demirtaş sosyal demokratlar
Nalin Öztekin
Nalin Öztekin
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler...

bianet muhabiri (Eylül 2025). Gazeteciliğe 2013 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde henüz öğrenciyken başladı. Çeşitli mecralarda insan hakları, çocuk hakları, LGBTİ+’lar ve mültecilere ilişkin haberler üretti. Muhabirliğin yanı sıra televizyon programları ve haber bültenleri sundu, canlı yayınlar modere etti. Radyoculuk serüveninde "Elma Şekeri" isimli bir çocuk programı hazırladı ve sundu. Gazeteciliğin yanı sıra gastronomi ve çocuk edebiyatı ile ilgileniyor. Ailesini, bitkilerini, kedileri Şapşik ve Memo ile köpeği Bitter'i çok seviyor.

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