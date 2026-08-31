Demirtaş’tan İsveç seçimleri öncesi Sosyal Demokratlara mesaj

İsveç’te 13 Eylül’de yapılacak parlamento, bölge ve belediye seçimleri öncesinde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan Sosyal Demokratlara mesaj geldi.

Demirtaş, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson ile Stockholm’den yeniden milletvekili adayı olan Kadir Kasirga’ya hitaben el yazısıyla kaleme aldığı mesajda, partiye ve “demokrasiye inanmış dostlara” başarı diledi.

İsveç’te yaşayan Türkiyelilerin sandığa katılımına da dikkat çeken Demirtaş’ın mesajının tamamı şöyle:

Eminim ki Türkiye’li dostlarımız seçimlere büyük ilgi gösterecek ve sandığa giderek demokrasiye katkı sunacaklardır.

Eylül ayında İsveç’te yapılacak olan seçimlerde şahsınızda tüm partililerinize ve demokrasiye inanmış dostlara başarılar diliyorum.

İsveç’te seçim öncesi on binler iklim için sokakta

Demirtaş’ın mesajında ismini andığı Kadir Kasirga, Sosyal Demokratların Stockholm milletvekili listesinde beşinci sıradan yeniden seçime giriyor.

15 yaşında ailesiyle İsveç’e gelen Kasirga, çalışma hayatı ve uzun yıllar sürdürdüğü sendikal mücadelenin ardından siyasete girdi. Halen İsveç Parlamentosu’nda Sosyal Demokrat milletvekili olarak görev yapıyor.

İsveç seçimleri hakkında

İsveç, 13 Eylül 2026’da parlamento, bölge ve belediye seçimleri için sandığa gidecek.

Parlamento seçiminde 8 milyon 46 bin 725 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçmenler, 349 sandalyeli İsveç Parlamentosu Riksdag’ın yeni üyelerini belirleyecek.

Parlamentoda halen sekiz parti temsil ediliyor. Seçimin öne çıkan iki siyasi aktörü, Sosyal Demokrat Parti lideri ve eski Başbakan Magdalena Andersson ile mevcut Başbakan ve Ilımlı Birlik Partisi lideri Ulf Kristersson.

Kristersson’un hükümeti Ilımlı Birlik Partisi, Hristiyan Demokratlar ve Liberallerden oluşuyor; hükümet parlamentoda Jimmie Åkesson liderliğindeki İsveç Demokratlarının desteğine dayanıyor.

İsveç’te başbakan doğrudan halk tarafından seçilmiyor. Seçimlerin ardından oluşan yeni parlamentoda Meclis Başkanı’nın önerdiği başbakan adayı oylanıyor. Bir partinin parlamentoya girebilmesi için ülke genelinde en az yüzde 4 oy alması gerekiyor.