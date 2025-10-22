ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ekim 2025 15:44
 ~ Son Güncelleme: 22 Ekim 2025 16:53
1 dk Okuma

Demirtaş’ın basın danışmanı: Süreç kapsamında herhangi bir görüşme yapılmadı

Selahattin Demirtaş’ın basın danışmanı Zınar Karavil, "Bu bilginin yanlış olduğunu, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Demirtaş’ın basın danışmanı: Süreç kapsamında herhangi bir görüşme yapılmadı

NTV’de dün (21 Ekim) yayımlanan Siyasi İşler programına katılan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ‘süreç’ kapsamında görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Demirtaş’ın basın danışmanı Zınar Karavil, konuyla ilgili kısa bir yazılı açıklama yaparak söz konusu iddiayı reddetti.

Programın bir diğer konuğu, akademisyen Ahmet Kasım Han’ın “Bu bir siyasi süreçtir ama siyaset süreci değildir. Toplumsal uzlaşma süreci değildir. Muhatap Abdullah Öcalan olmamalı. DEM’le konuşursun, Selahattin Demirtaş’la konuşursun,” sözleri üzerine Müderrisoğlu, “Konuşulmadığını nereden biliyorsunuz? Burada her şeyi açık etmek durumunda değiliz ama konuşulmadığını nereden biliyorsunuz?” dedi.

Zınar Karavil’in basına ilettiği açıklama şöyle:

“Dün akşam NTV’de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu, ‘Çözüm Süreci’ kapsamında ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevi'nde Sayın Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını ifade etmiştir. Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin bulunmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
13 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci Zınar Karavil
