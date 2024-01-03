Demirtaş: Yurtsever halkımıza en derin şükranlarımı sunuyorum

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 31 Aralık’ta hayatını kaybeden babası Tahir Demirtaş’ın taziyesi ile ilgili yazılı bir mesaj gönderdi.

Demirtaş, yaşadığı hukuksuzluğa tepki göstermek için babasının cenazesine katılmayacağını ve yasını cezaevinde yaşayacağını söylemişti.

Selahattin Demirtaş babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmadı

“Allah hepinizden razı olsun”

“Amed DEM Parti Örgütümüze” notuyla başlayan mesajın tamamı şöyle:

“Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizin iyi olduğunu umuyorum.

“Taziye ve cenaze sürecinde başta Genel Merkezimiz, milletvekillerimiz, il- ilçe yöneticilerimiz olarak gösterdiğiniz dayanışma ve sahiplenme nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum.

“Bu vesileyle, babamın vefatının ilk dakikalarından itibaren ailemizin yanında olan yurtsever halkımıza, tüm kurumlarımıza, Barış Anneleri başta olmak üzere tüm annelere, taziye ve cenaze sürecini yürüten değerli seydalarımıza, organizasyon için yoğun emek harcayan gençlik ve kadın yapılarımıza, yurt içi ve yurt dışından fedakarca çalışma yürüten ve taziyemize yüksek duyarlılık gösteren özgür basın emekçilerine, dualarını esirgemeyen, acımızı paylaşan tüm dostlarımıza; babamızın son yolculuğuna katılamayan kardeşlerim ve bütün ailem adına en derin şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Selahattin Demirtaş'tan babasına veda: Merak etme baba, yüreğimiz bu hücreden büyüktür

“Selçuk Hoca ile birlikte hepinize özlem dolu selam, sevgilerimizi gönderiyoruz.” (TY)