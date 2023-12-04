Demirtaş yarın savunma yapacak

Edirne Cezaevi'nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yarın (5 Aralık) Mersin’de görülecek duruşmada savunma yapacak.

Mahkeme heyetinin yarınki duruşmada karara varması bekleniyor.

Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğunda hak ihlali bulmasına rağmen serbest bırakılmıyor.

Demirtaş Savunma Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığı miting konuşmalarında, TCK 301 kapsamında, "hükümeti ve devlet organlarını alenen aşağılama" suçlaması şeklindeki 10 adet dosyanın birleştirilmesiyle oluşan, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada Demirtaş hakkında 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öztürk Türkdoğan “TCK 301”den yargılanıyor

Sırrı Süreyya Önder’e TCK 301’den 5 ay hapis cezası

TCK Madde 301

(1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

3) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

(4) Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(EMK)