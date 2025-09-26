Demirtaş ve Yüksekdağ'ın da yargılandığı Kobani davası istinafta: “Tahliye kararı çıkabilir”

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2021/6 esas, 2024/87 karar nolu Kobani davası dosyası, bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere çok sayıda siyasetçiye ağır cezalar verilen Kobani davasında, mahkemenin 32 bin sayfayı aşan gerekçeli kararı 13 aylık bekleyişin ardından Haziran'da açıklanmıştı. 16 Mayıs 2024 tarihinde karara bağlanan davada verilen cezaların gerekçeli metni, UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemine yüklenerek taraflara tebliğ edilmiş, böylece istinaf mahkemesine başvuru süreci resmen başlamıştı.

Dosya resmen istinafta

Üst mahkemenin Kobani dosyasını teslim almasıyla dava süreci resmen istinafa taşınmış oldu. Dava avukatları, bir kaç gün içinde tutuklu siyasetçilerin tahliyesi için dilekçelerini istinafa sunacak.

Bundan sonraki hukuki süreci ve atılacak adımları dava avukatlarından Nuray Özdoğan'a sorduk. Özdoğan, gerekçeli kararın tüm taraflara tebliğinin ardından dosyanın İstinaf Mahkemesi'ne gönderildiğini ve burada bir dosya numarası verildiğini duyurdu.

“İlk acil işlem tahliye kararı”

Özdoğan, avukatları olarak İstinaf aşamasında tahliye beklentileri belirterek şöyle konuştu:

“Şimdi bu dosya, mevcut olan tüm AİHM kararları, Demirtaş kararı, Yüksekdağ kararı, defalarca alınmış ihlal kararları ve en son Avrupa Konseyi'nin Türkiye çağrısı, Sayın Demirtaş'ın tahliye edilmesine dair ihtarı hepsi birleştirildiğinde zaten hem yerel aşamada hem uluslararası aşamada hukuksuzluğu tamamıyla ortaya çıkmış bir dosya. Siyasi saikle bir yargılama olduğu uluslararası mahkeme kararlarıyla artık kesinleşmiş olan bir dava. Bizler yargılanan siyasetçilerin vekilleri olarak birçok aşamada tahliye taleplerimizi ilettik öncelikle. Sonuçta açık bir şekilde hukuka aykırı bir karar var. Hükmen neredeyse yok hükmünde bir karar var ortada ama ilk acil işlem aslında yargılananların tahliye edilmesidir. Daha sonra da esasa dair yeni bir kararla beraat kararı verilmesidir mahkeme tarafından.”

Tahliye kararı gelir mi?

İstinaf Mahkemesi'nin ön incelemesini tamamlamasının ardından esas aşamasında tahliye kararı verebileceğini söyleyen Özdoğan şöyle devam etti:

“Ön aşamada tabii teknik hususları inceliyor. Bu ön inceleme aşaması aslında kısa süreli bir incelemedir. Çünkü basit usul işlemleri tek tek kontrol edilir. Bu dava çok bilinen defalarca kamuoyunda tartışılmış bir dava. Bırakın mahkeme yargıçlarını aslında kamuoyu tarafından da artık neredeyse her aşaması bilinen bir yargılama oldu. Kamuya açık bir yargılama oldu. Dolayısıyla istihdam mahkemesinin ilk yapması gereken inceleme aşaması hızlıca tamamlamak ve tahliye kararları vermek öncelikle.

Bunu yapabilir. Çünkü bu istinaf aşaması da bir kovuşturma aşamasıdır. Dolayısıyla ceza kanunu ve ceza muhakemesi kanunu der ki kovuşturma aşamasında her zaman bu karar verilebilir. Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi bu yerel ilk mahkemenin vereceği bir karardır diyemez. Biz bu tarz beyanlarla bazen karşılaşıyoruz ama bunlar hukuki değil. Yasa açık, koğuşturma süreci içerisinde İstinaf Mahkemesi bir tahliye kararı da verebilir, tedbire ilişkin karar verebilir, esasa ilişkin de tabii ki karar verebilir. Bu tutukluluk halinin ısrarla devamı büyük bir hukuksuzluk, yerel mahkeme aşamasındaki hukuksuzlukları defalarca paylaştık, kanıtlarıyla... Şimdi de İstinaf Mahkemesi hakimlerinden beklentimiz bu hukuksuzluğa devam etmemeleri.”

“Tahliye başvurusu yapılacak”

Özdoğan, son olarak Meclis'e de taşınan yeni çözüm sürecine değinerek, şu çağrıyı yaptı:

“Eninde sonunda bir görüşme süreci başlamış durumda. Bir örgüt silah bırakmış durumda. Meselenin tarafları görüşmeye başlamış durumda ve bu yargılama siyaseten de artık sürdürülemeyecek bir yargılamadır. Hukuken zaten sürdürülmemesi gerekir. Ama tabii ki bizim şu an yargıçlardan beklentimiz var, siyasetçilerden değil. Öncelikli olarak o kürsüdeki hukukçuların, yargıçların hukukun gereğini yerine getirmelerini bekleriz. Tabii ki bu siyasi bir yargılama. En azından iktidarın ve çevresinin kararı ile süren bir yargılama olduğu için onların kararıyla devam edebilir ya da etmeyebilir. Bu bir gerçeklik. Ama bizler sonuçta hukukçular olarak diğer hukukçulardan, kürsünün diğer tarafında olan yargıçlardan tümüyle siyasi süreçlerden bağımsız bir karar vermelerini, hukuka uygun bir karar vermelerini bekleriz. Her yanıyla buna uygun tablo, bu kararı verebilirler. Yeter ki evrensel hukuk ilkelerine, Türkiye'deki anayasaya, Türkiye'deki ceza hukuku mevzuatına uygun davransınlar. Muhakkak yeniden tahliye talepli başvurular olacaktır. Her tutukluğun avukatı bu başvuruyu yapacaktır muhakkak. Bunun da sonucunu bekleyeceğiz.”

İstinaf onarsa Yargıtay’a taşınacak

Avukatlar itiraz dilekçelerini mahkemeye teslim edecek. İstinaf Mahkemesi'nin cezaları onaylaması halinde dosya Yargıtay'a taşınacak.

Cezalar Kobani olayları nedeniyle açılan davada sanıklara verilen cezalar şu şekilde: Selahattin Demirtaş: 42 yıl hapis

Figen Yüksekdağ: 32 yıl 9 ay hapis

Bülent Parmaksız: 23 yıl hapis

Diğer sanıklar:

Nazmi Gür, Pervin Oduncu, Zeki Çelik, Zeynep Karaman: 22 yıl 6'şar ay

Günay Kubilay, İsmail Şengül: 20 yıl 6'şar ay

Alp Altınörs: 18 yıl

Cihan Erdal, Dilek Yağlı: 16'şar yıl

Ali Ürküt: 13 yıl 4 ay

Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna: 12'şer yıl

Ahmet Türk: 10 yıl

Ayla Akat Ata, Aynur Aşan: 9 yıl 9'ar ay

Mesut Bağcık, Nezir Çakar, Ayşe Yağcı, Meryem Adıbelli: 9'ar yıl

