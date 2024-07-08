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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2024 14:39
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2024 14:43
2 dk Okuma

Demirtaş ve Bener'in kitabı “Arafta Düet” Edirne’de tanıtıldı

Dayanışma'ya mesaj gönderen Demirtaş, “Bir yazar dayanışmasının ötesinde adaletsizliğe, baskılara itiraz anlamını taşıyan ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Gelemeyen dostlar dahil her birinize özgür günlerde keyifli sohbetlerde buluşacağız. Hepinize içten selam, sevgilerimi yolluyorum. Dostlukla” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Demirtaş ve Bener'in kitabı “Arafta Düet” Edirne’de tanıtıldı

Yazar Yiğit Bener ve Edirne cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın birlikte yazdığı “Arafta Düet” romanın tanıtımı Bener'in sunumuyla Edirne’de yapıldı.

Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmek...
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3 Haziran 2024

 “Arafa Düet” isimli roman 5 Temmuz’da Dipnot Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtımı Edirne'de kitabın yazarlarından Yiğit Bener'in sunumuyla yapıldı.

Lansmana yazarlar Ayfer Tunç, Gülayşe Koçak, Altay Öktem, Deniz Durukan, Şebnem İşigüzel ve Yavuz Ekinci gibi isimlerin yanı sıra Evrensel Gazetesi yazarı ve iletişimci Ayşen Şahin, akademisyen Ceren Sözeri, yazar ve psikolog Gündüz Vassaf da katıldı.

"Onunla düş gücü, edebi firarla buluştu"

Tanıtımda konuşan Bener, şunları söyledi:

“Biz bu kitabı, Arafta Düet’i hiç yan yana gelemeden yazdık. Selahattin 8 yıldır içeride olduğu için gelemezdik de zaten. Daha ilginç tarafı, biz önceden de tanışmıyorduk. Selahattin hapisteyken başladık biz yazışmaya ve ahbaplığa, biraz dayanışma amaçlıydı. Bir de Selahattin’in edebiyatla, yazar olarak daha farklı bir bakışla ilgilendiğini onun söyleşilerinden okuduğum için dayanışmamı nasıl dile getireyim derken ona kitap yollayarak bunu yapmaya başladım. Derken yazışmaya başladık ve iş bu kitaba kadar vardı. Onunla düş gücü, edebi firarla buluştu ” dedi.

Demirtaş: Özgür gündelerde buluşacağız

Demirtaş’ın etkinlik için gönderdiği mesaj da Bener tarafından okundu. Demirtaş mesajında şunları yazdı:

“Değerli dostlar bugün sizlerle aynı kentin havasını solumak bile güzel. Hepiniz hoş geldiniz. Dayanışma dilekleriniz önceden bana iletildi, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Toplumun uzun yıllardır karşı karşıya olduğu bu zulüm düzenini dayanışma ve mücadele ile hep birlikte aşacağız. Bir yazar dayanışmasının ötesinde adaletsizliğe, baskılara itiraz anlamını taşıyan ziyaretiniz beni çok mutlu etti. Gelemeyen dostlar dahil her birinize özgür günlerde keyifli sohbetlerde buluşacağız. Hepinize içten selam, sevgilerimi yolluyorum. Dostlukla.”

Etkinliğin bitiminde Yiğit Bener, Arafta Düet'i okurlar için imzaladı.

Kitabın arka kapağından:

"Denize bakan kayalıklarda bir bungalov... Yoldan fırlayıp yanına düşen bir araba... Bir patlama... Huzur arayışındaki emekli tümgeneral Ayvaz Dere'nin planları ilk günden altüst olmuştur. Kazaya karışan gençler de olaya bambaşka bir boyut katar ve işler çetrefilleşir. Bir de 1980'lerde takıştığı solcu bir avukat, Sinan çıkar karşısına. Böylece geçmişe ve geleceğe ışık tutan zorlu bir düet başlar."

"Mizahi bir üslup ve sürükleyici bir kurguyla kaleme alınan Arafta Düet, hepimizi barış, vicdan erdem üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor."

"Biri yıllardır hapiste olan iki eşyazarın hiç karşılaşmadan beraber kaleme aldıkları roman, bu açıdan dünyada bir ilk."

(EMK)

Selahattin Demirtaş Arafta Düet Yiğit Bener
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/haber/rtuk-ten-selahattin-demirtas-in-kitabinin-televizyonda-gosterilmesine-ceza-276136
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21 Haziran 2024
/haber/selahattin-demirtas-ve-yigit-bener-den-roman-arafta-duet-296684
Selahattin Demirtaş Mersin'deki saldırıyı kınadı
27 Eylül 2022
/haber/selahattin-demirtas-mersin-deki-saldiriyi-kinadi-267692
Selahattin Demirtaş’ın Kobanê Davası'ndaki savunması kitap oldu
10 Nisan 2024
/haber/selahattin-demirtasin-kobane-davasi-ndaki-savunmasi-kitap-oldu-294098
Selahattin Demirtaş: Biriz, bütünüz aramızda herhangi bir ayrılık gayrılık yok
7 Şubat 2024
/haber/selahattin-demirtas-biriz-butunuz-aramizda-herhangi-bir-ayrilik-gayrilik-yok-291553
Yüksel Kocaman davasında Selahattin Demirtaş'a hapis istemi
22 Temmuz 2022
/haber/yuksel-kocaman-davasinda-selahattin-demirtas-a-hapis-istemi-264887
SELAHATTİN DEMİRTAŞ/EDİRNE CEZAEVİ
Selahattin Demirtaş: Seçimi kim kazanacak?
8 Ocak 2023
/yazi/selahattin-demirtas-secimi-kim-kazanacak-272552
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/haber/selahattin-demirtas-tan-yeni-kitap-dad-273593
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