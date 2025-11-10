Demîrtaş û Mizrakli ji bo rojnameger Huseyîn Aykol name şandin

Hevserokê HDP’ê yê berê Selahattîn Demîrtaş û Hevşaredarê Bajarê Mezin a Amedê yê berê Selçûk Mizrakli ku li şûna wî qeyûm hatibû tayînkirin, ji bo piştevaniyê nameyek ji rojnameger-nivîskar Huseyîn Aykol ê ku di beşa çavdêriya awarte de tê dermankirin re şandin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê di nameyê de wiha hate gotin:
“Ji nûnerên Çapemeniya Azad ê fedekar, kedkar û dilnizm Huseyîn Aykol, di demeke tu di nav nivînan de hiş û dilê me bi te re ye. Hêvîdarin ku tu demek beriya demkî baş bibî û dîsda bibî dengê hemû girtiyan, bindestan. Em bi hêvî û sebrekî mezin li benda vê ne. Derbasî be û şîfaya xêrê bo te dixwazin. Di şexsê te de em silav, hezkirin û hêviyên serkeftinê bo hemû kedkarên Çapemeniya Azad dişînin.”
Rojnameger Huseyîn Aykol di 14ê Cotmehê de li Enqereyê xwin rijiya ser mêjiyê wî û piştre birin Nexweşxaneya Perwerdehî û Lêkolînê ya Sîncanê. Aykolê ku piştî emeliyatan careke din xwîn xwe li mêjiyê wî girtibû, cara duyan hatibû emeliyatkirin. Her wiha piştî emeliyatan, enfeskyonê xwe li pişika Aykol girtibû. Ji ber vê Aykol di beşa lênihêrîna awarte de ye û xetereya li ser jiyana wî didome.
Her weha bijîşkên Aykol, ragihandin ku ji ber enfeskyonê di dermankirina bi rêya antîbiyotîkan de ketine qonaxa çarem.
Derbarê Huseyîn Aykolî de
Li Salîhlîyê (navçeya Manîsayê) ji dayik bû. Piştî Koleja Îzmîrê xelas kir 3 salan li Zanîngeha Enqerê di Beşa Tipê û dîsa di heman zanîngehê da 4 sal jî li Faqulteya Zanistên Civakî xwend. Beriya bûyerên 12ê Îlonê di weşanxaneya Serê da tercimanî û edîtorî kir.
Kovara Teorî û Pratîkê bi tirkî çap kir. Serdema 12ê Îlonê da nêzikê 10 sal di girtîgehê da ma dûv re dîsa vegeriya karê rojnamegerî û weşangeriyê.
Saziya rojnameya Rastiya Gel ya ku di salên 90an da hatibû weşandin de xebitî. Di rojnameyên Ozgur Ulke, Ozgur Gundem, Ozgurlukçu Demokrasî, Yenî Yaşam de jî xebatên xwe domand.
Aykolî piranî li ser edîtoriya nûçeyên jiyanê kiriye lê hîn rojnameya da karê gerînendetiya weşanên giştî kiriye, werger û berhemên wî yê mafên nivîskariyê hene.
(AY)