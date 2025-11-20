Demirtaş'tan 'ziyaretçi kabul etmeme' kararı: Onurumla girdim, onurumla çıkarım

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaları yalanladı.

Geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'ne giden Arınç, Demirtaş'ın kendisine Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu söylediğini iddia etmişti. Arınç, Demirtaş'ın "Bundan sonra adaylık düşünmem" dediğini de öne sürmüştü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, hakkında dolaşan iddiaları yalanladı ve "Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi, avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum" dedi.

"Onurumla girdim onurumla çıkarım"

Demirtaş açıklamasında "9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır. Ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin parçası olmak, tüm zorluklara karşı dayanma gücü, çelikten irade sağlar" ifadelerini kullandı.

Bazı cümlelerin kendi ağzından çıkmış gibi servis edilmesine tepki gösteren Demirtaş, "Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur" dedi.

"Siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğim"

Demirtaş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrudan paylaşmadığım hiçbir açıklama yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

"Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi, avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı. Hepinize içten selam, sevgilerimle…"

Arınç ne demişti?

Bülent Arınç, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu söylediğini iddia etmişti. Arınç, Demirtaş'ın "Bundan sonra adaylık düşünmem" dediğini de öne sürmüştü.

