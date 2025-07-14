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Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2025 17:02
 ~ Son Güncelleme: 14 Temmuz 2025 17:24
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Demirtaş'tan 'silah bırakma' açıklaması: Pazarlık yok

Demirtaş, PKK’nin silah bırakma sürecinin dair bir müzakere yürütülmediğini, gönüllü bir silah bırakma durumunun olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş'tan 'silah bırakma' açıklaması: Pazarlık yok
Fotoğraf: AA

Rawest Araştırma Müdürü Roj Girasun, PKK’nin silah bırakma töreninden bir gün önce HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nde görüştü.

Girasun, Demirtaş’la 10 Temmuz Perşembe günkü görüşmesinden notları Halk TV yayınında anlattı.

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Girasun’un aktardığına göre Demirtaş, PKK’nin silah bırakma sürecinin dair bir müzakere yürütülmediğini, gönüllü bir silah bırakma durumunun olduğunu söyledi.

"Pazarlık değil, gönüllü silah bırakma"

Girasun, Demirtaş'ın söylediklerini şöyle aktardı:

“Demirtaş, Kürt meselesinin silahtan arındırılmasından, örgütün kendisini feshini somutlaştırmasından memnuniyet duyuyor. İkincisi, Demirtaş’ın daha önce de ifade ettiği yine bugün bana da söylediği bir pazarlığın olmadığı, bir müzakerenin yürütülmediği, bir gönüllü silah bırakmanın olduğu ve bunun bir zihinsel dönüşümle gerçekleştirildiği yönünde… Bu sürecin bir pazarlıkla ifade etmenin yanlışlığının tekrar tekrar altını çiziyor.

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Bu sürecin bir otoriterleşmeye alan açacağına dair kaygılara katılmadığını, bir otoriterleşme teklifine rıza göstermeyeceğini ifade ediyor. Bir demokratikleşme teklifinin siyaseten konuşulabilir olduğunu, bunun da siyasetin doğası üzerinden anlaşılması gerektiğinin altını çiziyor.

Seçimde Kürtleri kim destekleyecek?

Kendisi bu meselenin günün sonunda, ‘Kürtler bu sürecin sonunda kimi destekleyecek?’ noktasına gelip kilitlenmesinden rahatsızlığını ifade ediyor. Kürtlerin ana aktör olmaktan çıkartılıp bir yedek güce dönüştürüldüğünü, ‘Kürtler seçimde kimi destekleyecek?’ sorusu yerine ‘Seçimde Kürtleri kim destekleyecek?’ sorusunun da bazen sorulması gerektiğini ifade ediyor.”

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
PKK Roj Girasun Selahattin Demirtaş edirne cezaevi
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