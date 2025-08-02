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HABER
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2025 12:14
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2025 12:19
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Demirtaş'tan cezaevinden mesaj: Barış sağlansın, benim çıkmam önemli değil

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Edirne Cezaevi'ne yaptığı ziyaretin ardından aktardığına göre, Demirtaş çözüm süreci ve barış konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş'tan cezaevinden mesaj: Barış sağlansın, benim çıkmam önemli değil

yılından bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden umut ve barış çağrıları içeren mesajlar gönderdi.

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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Edirne Cezaevi'ne yaptığı ziyaretin ardından aktardığına göre, Demirtaş çözüm süreci ve barış konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“Silahların bırakılması gerekiyor” diyen Demirtaş, "Barışa ulaşmanın başka yolu yok. Radikal adımlar atılmalı ve barışın yolu bir şekilde açılmalı" dedi.

Cezaevinden çıkma ihtimaliyle ilgili de konuşan Demirtaş, "Mutlaka bir gün çıkacağım. Yeter ki barış sağlansın. Benim çıkmam önemli değil; önemli olan, herkese adalet ve özgürlük diyen erdemli bir toplumun inşa edilmesi. Bu acıların bir daha yaşanmaması gerekir" dedi.

Gergerlioğlu ise ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, “Barış umudunu yitirmemiş, halkını ve toplumu düşünen olgun bir Demirtaş gördüm. Derin analizler yaptı ve oldukça umut doluydu” diye konuştu.

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(EMK)

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