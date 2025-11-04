ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2025 16:57
2 dk Okuma

Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür: Kimseye kırgınlığım yok

“Herkes şunu bilmeli; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Hiçbir siyasetçinin böyle bir lüksü yoktur."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür: Kimseye kırgınlığım yok
Görsel: Demirtaş'ın X hesabı

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden bir teşekkür mesajı yayımlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür etti.

Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır
Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır
Bugün 10:57

Demirtaş, Bahçeli’nin son grup toplantısındaki açıklamalarına değinerek, “Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

CHP lideri Özgür Özel’e de teşekkür eden Demirtaş, “Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi ipotek altına alırız”

Mesajında siyasetçilere “yeni bir sayfa açma” çağrısı yapan Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Herkes şunu bilmeli; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Hiçbir siyasetçinin böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye kırgınlığım ya da küskünlüğüm yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.”

“Önce silahlar ortadan kalkacak”

Barış vurgusunu yineleyen Demirtaş, silahların kalıcı biçimde bırakılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır.
Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkânları içinde birlikte çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.”

AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"
BÜYÜK DAİRE TAHLİYE KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"
3 Kasım 2025
AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
Bugün 10:47
Abdullah Öcalan’dan "yasallığa geçiş" vurgusu
Abdullah Öcalan’dan "yasallığa geçiş" vurgusu
Bugün 09:58

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Devlet Bahçeli dem parti aihm kararı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi
ilgili haberler
Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır
Bugün 10:57
/haber/bahceli-demirtas-in-tahliyesi-turkiye-icin-hayirli-olacaktir-313195
AİHM kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında tahliye başvurusu
Bugün 10:47
/haber/aihm-karari-sonrasi-selahattin-demirtas-hakkinda-tahliye-basvurusu-313193
BÜYÜK DAİRE TAHLİYE KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın"
3 Kasım 2025
/haber/aihm-ankara-nin-itirazini-reddetti-demirtas-i-serbest-birakin-313178
Demirtaş eleştirilere yanıt verdi
1 Kasım 2025
/haber/demirtas-elestirilere-yanit-verdi-313118
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
