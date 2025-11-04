Demirtaş'tan Bahçeli ve Özel'e teşekkür: Kimseye kırgınlığım yok

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden bir teşekkür mesajı yayımlayarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e teşekkür etti.

Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır

Demirtaş, Bahçeli’nin son grup toplantısındaki açıklamalarına değinerek, “Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

CHP lideri Özgür Özel’e de teşekkür eden Demirtaş, “Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla, özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

“Geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi ipotek altına alırız”

Mesajında siyasetçilere “yeni bir sayfa açma” çağrısı yapan Demirtaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Herkes şunu bilmeli; hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Hiçbir siyasetçinin böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye kırgınlığım ya da küskünlüğüm yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur.”

“Önce silahlar ortadan kalkacak”

Barış vurgusunu yineleyen Demirtaş, silahların kalıcı biçimde bırakılması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak ortadan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır.

Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkânları içinde birlikte çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış.”

(EMK)