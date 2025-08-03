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Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2025 16:32
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"Demirtaş tahliye olabilir" haberine avukat Demir'den yanıt

Demirtaş'ın avukatlarından Ramazan Demir, "Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Demirtaş tahliye olabilir" haberine avukat Demir'den yanıt

Avukat Mesut Özer, Kurdistan24 televizyonuna yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş’ın önümüzdeki ay tahliye edilebileceğini söyledi. Edirne’de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir ise, Özer’in açıklamasına yanıt verdi.

"Af kararı alınması gerekir"

Verdiği röportajda tutuklu siyasetçilerin durumuna da değinen avukat Özer, Kürt taleplerinin öncelikle hukuk ve anayasa açısından hayata geçirilmesi, barış sürecinin başarıya ulaşmasının ardından af kararı alınması gerektiğini ifade etti. Mesut Özer, bu kapsamda Demirtaş’ın eylül ayında tahliye edilebileceğini söyledi.

Demir'den hassasiyet çağrısı

Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'den Mesut Özer'in açıklamalarına şu yanıt geldi:

"Av. Mesut Özer Sn. Demirtaş’ı temsile yetkili avukatlardan değildir. Mesut Bey kendi görüşünü ve beklentisini açıklamıştır. Meslektaşlarımızı ve gazeteci arkadaşlarımızı bu konuda daha hassas davranmaya davet ediyoruz."

Tahliye talebi reddedilmişti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üçüncü kez hak ihlali kararı vermesinin ardından avukatları tarafından Demirtaş hakkında yapılan tahliye talebi temmuz ayında reddedilmişti.

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Komisyonun öncelikli gündemlerinden

Daha önce komisyonun öncelikli gündemlerine ilişkin bianet'e konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Kobani siyasetçilerin durumuna ilişkin şunları söylemişti:

"Demirtaş'ın da şu anda cezaevinde olması bir hukuk dışı uygulama. Yani bir hukuk devleti içinde bir norm olarak değerlendirip ele alacağımız bir konu değil. Şu anda bir tutsaklık söz konusu. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda tabii ki bu bizim savunduğumuz demokratik entegrasyon ve bütünlüklü hukuk anlayışımızın bir sonucu olarak yansıyacaktır. Burada altını çizmek istiyorum hem Demirtaş ve Yüksekdağ hem Kobani davasından şu anda cezaevinde olan arkadaşlarımızın hemen bırakılması gerekiyor."

"Yasaları değiştirme hazırlığı var"

Mesut Özer, katıldığı yayında ayrıca salı günü ilk toplantısını alacak olan çözüm komisyonundaki yasal düzenlemelere ilişkin, "Değişmesi gereken yasaları değiştirme ve düzeltme hazırlığı var. Komisyon, öneriyi Meclis'e sunacak ve onaylanması için 301 milletvekilinin oy kullanması gerekiyor" dedi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Mesut Özer Selahattin Demirtaş tahliye ramazan demir
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