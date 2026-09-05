ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 05.09.2026 14:10 5 Eylül 2026 14:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.09.2026 14:35 5 Eylül 2026 14:35
Okuma Okuma:  2 dakika

Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül’de tahliye olacak

Demirtaş, “Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül’de tahliye olacak
*Adnan Selçuk Mızraklı ve Selahattin Demirtaş. (Kaynak: @hdpdemirtas/X)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Sakızcı Memo” başlıklı yazısı bugün QAD Barış Araştırmaları Derneği’nin internet sitesinde yayımlandı.

Demirtaş yazısında, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın 8 Eylül Salı günü tahliye olacağını duyurdu.

Yaklaşık beş yıldır aynı hücreyi paylaştığı Mızraklı’yla ilişkisini anlatan Demirtaş, “Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir” dedi.

Demirtaş’ın “Sakızcı Memo” başlıklı yazısını okumak için tıklayın.

Mızraklı’nın yargı süreci

HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı’na yüzde 62’nin üzerinde oyla seçildi.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2019’da Mızraklı’yı görevden alarak yerine kayyım atadı. Mızraklı, 21 Ekim’de gözaltına alındı, ertesi gün “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklandı.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2020’de Mızraklı’ya “örgüt üyeliği” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi de Temmuz 2020’de cezayı onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Aralık 2022’de kararı “eksik inceleme ve yetersiz gerekçe” nedeniyle bozdu ancak Mızraklı’nın tahliye talebini reddetti. Yeniden yargılama sonunda Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım 2023’te aynı cezaya hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 9 Ekim 2024’te bu kez hükmü onadı ve ceza kesinleşti. Mızraklı’nın avukatları kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.  Mızraklı’nın 2025’te açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebi de Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedildi.

Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun
Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun
10 Ekim 2024

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş adnan selçuk mızraklı QAD-Barış Araştırmaları Derneği
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti
16 Ağustos 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-selahattin-demirtas-ve-selcuk-mizrakli-yi-ziyaret-etti-322567
Demirtaş ve Mızraklı'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'El ele geleceğe yürümek zorundayız'
10 Ağustos 2026
/haber/demirtas-ve-mizrakli-dan-cerceve-yasa-aciklamasi-el-ele-gelecege-yurumek-zorundayiz-322402
DEVLET YETKİLİLERİ SÜRECE HAZIR DEĞİL Mİ?
Adalet Bakanı'nın 'Selçuk Mızraklı' yanıtı: "Süreç var, hallolur o iş"
8 Aralık 2025
/haber/adalet-bakani-nin-selcuk-mizrakli-yaniti-surec-var-hallolur-o-is-314305
Selçuk Mızraklı’nın 'tahliye talebi' ikinci kez reddedildi
12 Kasım 2025
/haber/selcuk-mizraklinin-tahliye-talebi-ikinci-kez-reddedildi-313490
Avukat Bilal: Mızraklı kararı normalleşme söyleminin illüzyon olduğunu gösteriyor
11 Ekim 2024
/haber/avukat-bilal-mizrakli-karari-normallesme-soyleminin-illuzyon-oldugunu-gosteriyor-300613
Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun
10 Ekim 2024
/haber/yargitay-in-cezasini-onadigi-mizrakli-onunuzde-diz-cokmedim-bu-size-dert-olsun-300596
Demirtaş ve Mızraklı: Siyasi mücadelede, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız
16 Mart 2024
/haber/demirtas-ve-mizrakli-siyasi-mucadelede-diyalog-ve-muzakerede-israrciyiz-293150
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti
16 Ağustos 2026
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-selahattin-demirtas-ve-selcuk-mizrakli-yi-ziyaret-etti-322567
Demirtaş ve Mızraklı'dan 'çerçeve yasa' açıklaması: 'El ele geleceğe yürümek zorundayız'
10 Ağustos 2026
/haber/demirtas-ve-mizrakli-dan-cerceve-yasa-aciklamasi-el-ele-gelecege-yurumek-zorundayiz-322402
DEVLET YETKİLİLERİ SÜRECE HAZIR DEĞİL Mİ?
Adalet Bakanı'nın 'Selçuk Mızraklı' yanıtı: "Süreç var, hallolur o iş"
8 Aralık 2025
/haber/adalet-bakani-nin-selcuk-mizrakli-yaniti-surec-var-hallolur-o-is-314305
Selçuk Mızraklı’nın 'tahliye talebi' ikinci kez reddedildi
12 Kasım 2025
/haber/selcuk-mizraklinin-tahliye-talebi-ikinci-kez-reddedildi-313490
Avukat Bilal: Mızraklı kararı normalleşme söyleminin illüzyon olduğunu gösteriyor
11 Ekim 2024
/haber/avukat-bilal-mizrakli-karari-normallesme-soyleminin-illuzyon-oldugunu-gosteriyor-300613
Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun
10 Ekim 2024
/haber/yargitay-in-cezasini-onadigi-mizrakli-onunuzde-diz-cokmedim-bu-size-dert-olsun-300596
Demirtaş ve Mızraklı: Siyasi mücadelede, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız
16 Mart 2024
/haber/demirtas-ve-mizrakli-siyasi-mucadelede-diyalog-ve-muzakerede-israrciyiz-293150
Sayfa Başına Git