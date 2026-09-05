Demirtaş: Selçuk Mızraklı 8 Eylül’de tahliye olacak

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Sakızcı Memo” başlıklı yazısı bugün QAD Barış Araştırmaları Derneği’nin internet sitesinde yayımlandı.

Demirtaş yazısında, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın 8 Eylül Salı günü tahliye olacağını duyurdu.

Yaklaşık beş yıldır aynı hücreyi paylaştığı Mızraklı’yla ilişkisini anlatan Demirtaş, “Son beş yıldır ben ona emanettim, o bana emanetti. Salı sabahı buradan çıkacak, akşamına da Diyarbakır Havaalanında olacak. Artık size emanettir” dedi.

Demirtaş’ın “Sakızcı Memo” başlıklı yazısını okumak için tıklayın.

Mızraklı’nın yargı süreci HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı’na yüzde 62’nin üzerinde oyla seçildi. İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2019’da Mızraklı’yı görevden alarak yerine kayyım atadı. Mızraklı, 21 Ekim’de gözaltına alındı, ertesi gün “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklandı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2020’de Mızraklı’ya “örgüt üyeliği” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi de Temmuz 2020’de cezayı onadı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Aralık 2022’de kararı “eksik inceleme ve yetersiz gerekçe” nedeniyle bozdu ancak Mızraklı’nın tahliye talebini reddetti. Yeniden yargılama sonunda Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Kasım 2023’te aynı cezaya hükmetti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 9 Ekim 2024’te bu kez hükmü onadı ve ceza kesinleşti. Mızraklı’nın avukatları kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı. Mızraklı’nın 2025’te açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebi de Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedildi. Yargıtay'ın cezasını onadığı Mızraklı: Önünüzde diz çökmedim, bu size dert olsun

(VC)