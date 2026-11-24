Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, barış süreci için yeni bir açıklama yaptı. Demirtaş, "Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz" diyerek süreci eleştirenlere yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş: "Toplumsal desteği güçlendirmeyen bir çözümün kalıcı olması güçtür"

Demirtaş bugün (24 Kasım) sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, köyler yakılırken, şehirlerde bombalar patlarken, partileri kapatılırken ve toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunduklarını hatırlattı.

Demirtaş, "Barış zaten barış koşullarında istenmiyor" dedi.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Köyler cayır cayır yakılırken barışçıl çözüm istiyorduk.

Sokaklarda insanlar enselerinden vurulurken de her gün gencecik insanların cenazeleri kaldırılırken de barış istiyorduk.

Şehirlerde bombalar patlarken, dalga dalga toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunuyorduk.

Partilerimiz kapatılırken, insanlar coplanırken, gazlanırken, yerlerde sürüklenirken de barıştan vazgeçmiyorduk.

Ne hücrelerde vazgeçtik barışı savunmaktan ne de meydanlarda.

Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken 'Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz!' diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor.

Hukuksuzluklar var hatta diz boyu var. Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan 'önce barış' diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur.

Sürecin ritmini, motivasyonunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmak evladı askerde, nöbette, dağda olan, eli yüreğinde olan her ana babaya karşı ahlaki bir zorunluluktur.

Gelinen aşama tarihseldir, çok önemlidir, umut vericidir. Bu fırsatı el birliğiyle barışın zaferine dönüştürelim, sonrasında her şeyin daha iyi olması için de hep beraber çalışmaya devam edelim."

Merhaba, Köyler cayır cayır yakılırken barışçıl çözüm istiyorduk. Sokaklarda insanlar enselerinden vurulurken de her gün gencecik insanların cenazeleri kaldırılırken de barış istiyorduk. Şehirlerde bombalar patlarken, dalga dalga toplu tutuklamalar yapılırken de barışı savunuyorduk. Partilerimiz kapatılırken, insanlar coplanırken, gazlanırken, yerlerde sürüklenirken de barıştan vazgeçmiyorduk. Ne hücrelerde vazgeçtik barışı savunmaktan ne de meydanlarda. Şimdi silahsızlanmaya ve barışa bu kadar yaklaşılmışken "Ama bize operasyon yapılıyor, siz halen barış istiyorsunuz!" diyerek eleştirenler bilmeliler ki barış zaten barış koşullarında istenmiyor. Barış süreçlerinde küçük gibi görünen bir adıma ulaşabilmek için bile çok büyük emekler harcanıyor. Hukuksuzluklar var hatta diz boyu var. Yine de hiçbir bahaneye, mazerete sığınmadan "önce barış" diyebilmek, önce evlatlarımızın canını korumak en erdemli duruştur. Sürecin ritmini, motivasyonunu bozacak her türlü davranıştan kaçınmak evladı askerde, nöbette, dağda olan, eli yüreğinde olan her ana babaya karşı ahlaki bir zorunluluktur. Gelinen aşama tarihseldir, çok önemlidir, umut vericidir. Bu fırsatı el birliğiyle barışın zaferine dönüştürelim, sonrasında her şeyin daha iyi olması için de hep beraber çalışmaya devam edelim. Selam, saygılarımla… — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 24, 2026

Avrupa Konseyi, Demirtaş ve Yüksekdağ için ‘derhal serbest bırakma’ çağrısını yineledi

Ne olmuştu? Demirtaş 4 Kasım 2016'da gözaltına alındı ve o tarihten bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 8 Temmuz 2025'te Kobani davası nedeniyle süren tutukluluğunun kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal ettiğine karar verdi ve tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Adalet Bakanlığı karara itiraz etti, ancak AİHM itirazı reddetti ve ihlal kararı kesinleşti. Demirtaş geçen yıl yaptığı açıklamalarda da benzer bir tutum ortaya koymuştu. O dönem silahların kesin ve kalıcı olarak bırakılması gerektiğini söylemiş, kalan sorunların demokratik siyaset içinde çözüleceğini belirterek "önce barış" demişti.

(FY)