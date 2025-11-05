Demirtaş: Komisyon İmralı'ya gitsin; milletvekilleri Öcalan ile görüşsün

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

HDP Eş Başkanları dahil 9 HDP’li milletvekilinin tutuklanmasının yıldönümü nedeniyle Edirne Cezaevi önünde gerçekleştirdiği açıklamaya çok sayıda yurttaş da katıldı.

Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halayların çekildiği açıklamada "Bîjî berxwedana zindana (Yaşasın hapishane direnişi)" sloganları atıldı ve "Em aşitî dîxwazîn (Biz barış istiyoruz)" pankartı açıldı.

Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

"Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin"

Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapıldı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları konuşmasında şunları söyledi:

"Kobane Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu çağrıyla Türkiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir. Ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyasetin susturulmamalıdır. Yargı siyasetin sopası olamaz, uzun zamandan beri ne yazıkki yargı siyasetin sopası olarak muhalefete en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin. Kobane Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalıdır. "

Bakan Tunç'tan 'Demirtaş' açıklaması: Karar kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Demirtaş'tan İmralı mesajı

Hatimoğulları, ardından Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu:

"Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak, en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini umuyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meslede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazıkki bu ülke on binlerce gencini kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı'ya gitmelidir."

Diğer yandan DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi'nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından basın açıklaması yapacak.

(AB)