Demirtaş Kobanî Davası'ndaki savunmasına devam edecek

IŞİD’in Kobanî’ye yönelik saldırılarına karşılık 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 18’i tutuklu 108 kişi hakkında açılan Kobanî Davası devam ediyor.

Önder: Kobanî davası, AKP’yi yargılamak isteyenlerin ön iddianamesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş dün (31 Aralık 2023) öldü.

Baba Demirtaş’ın vefatı sonrası Demirtaş’ın savunmasını ne yönde sürdürüceği merak ediliyordu. Demirtaş'ın savunmasına kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

MA'nın geçtiği habere göre, Demirtaş, Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki duruşma salonunda yarın gerçekleşecek olan duruşmaya, mahpus olduğu Edirne Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanacak.

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(EMK)