Demirtaş: Irkçı, faşist bir çete lideri olsaydım yargılanmazdım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2015-2017 tarihleri arasında aralarında dönemin Başbakanı Davutoğlu’na yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle hakkında “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla açılan dava görüldü.

10 farklı dosyanın da birleştirildiği davanın 9’uncu duruşmasında savunma yapan Demirtaş, "Ben Kürdüm, Kürt siyasetçisiyim, yargılanmamın sebebi budur" dedi.

Mahkeme heyeti, avukatların taleplerini reddederek yeni duruşma gününü 15 Mayıs 2024 olarak belirledi.

Not: Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutukluluğunda hak ihlali bulmasına rağmen serbest bırakılmıyor.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Edirne Cezaevi'nden SEGBİS ile katılan Demirtaş'ı savunmak için 25 avukat görev yaptı.

"Dava konusu konuşmalar vekillik dönemindeydi"

Artı Gerçek’ten Abidin Yağmur’un haberine göre, Avukat Özgür Özbek, şöyle dedi:

”10 dosya birleşti. Demek ki 10 savcı el atmış. Sanık lehine delillerin de toplanması gerekirken sadece aleyhte olan deliller var. Dava konusu konuşmalar vekillik döneminde yapıldı. Meclis'te yapılan konuşmadan dolayı dokunulmazlık ve sorumsuzluk Meclis dışı konuşma için de geçerlidir."

"Savcılar bu konuşma Meclis'te de olmuş mu diye bakmalıydı. Birleşen dosyada Diyarbakır'dan iki dosya eksik. Bunun yanı sıra mahkemenin istediği TBMM tutanaklarından bazıları eksik. Bu nedenle ek süre istiyoruz. Dosyadaki iki adet DVD ile bir adet CD hasarlı.”

“Dönemin İçişleri Bakanı dinlenmeli”

"Mardin Asliye Ceza Mahkemesi dosyasında Cizre olaylarıyla ilgili davada Osman Baydemir dinlendi, Meral Danış Beştaş dinlenmedi. Müvekkilim ve HDP'nimn çatışma ortamının durması için yaptığı çabanın görülmesi, Cizre'de neler yaşadığının anlaşılması için Meral Danış Beştaş ve dönemin İçişleri Bakan Yardımcısı dinlenmeli.”

Demirtaş: Kürt siyasetçi olduğum için ayrımcılık yapıldı

Avukatların savunmalarının sonrasında söz alan Selahattin Demirtaş, şöyle dedi:

"Bu dava ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 14.ve 18. maddesi ihlal ediliyor. Kürt siyasetçi olduğum için dava sürecinde ayrımcılık yapıldı. İdeolojik ve siyasi bakan, devletin suçlarını örtmeye çalışan savcı; asker ve polisin hendeklere karşı mücadele ettiğini belirtmiş. Benim de onlara hakaret ettiğimi söylemiş. Peki o asker ve polislerden 15 Temmuz'dan sonra darbeci çıktı mı? Çıktı Peki savcı bunları inceledi mi?"

"Savcı benim milletvekili olduğumu, muhalefet partisi başkanı olduğumu, vatandaş olduğumu, dönemin siyasal atmosferini, polis ve askere 'taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayın' diye Meclis'ten talimat verenleri, yargıdaki siyasileşmeyi, bana, Canan Kaftancıoğlu'na, Selçuk Kozağaçlı'ya ceza veren hakimin yükselmesine bakmamış. Hakkımda 'terörist Demirtaş diye 1.5 milyon tweet olduğuna bakmamış."

Demirtaş mahkemede, işkence fotoğraflarını gösterdi

Farklı illerde cesetlere yapılan işkencelere ilişkin fotoğrafları gösteren Demirtaş, "Savcı, ben bu sözleri uydurdum mu yoksa somut bir olay üzerine bakarak mı söyledim, bunu incelemiş mi? Korumanız gereken şey bu alçaklığı yapanlar değil, insanlıktır" diye seslendi.

“Talebimiz meşrudur”

"Ben bir Kürt olduğum için yargılanıyorum" diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irkçı, faşist bir çete lideri olsaydım yargılamazdım. Yüz bin yıl yatsam söylemeye devam edeceğim. O dönemde az bile söylemişim."

"Beni seçen milyonlarca insan beni bu gerçekleri söylemem için seçti. Bunları söylememek alçaklıktır. Taleplerimiz meşrudur. Mahkeme benim etnik kimliğimden dolayı, siyasi kimliğimden dolayı ayrımcılığa uğramamı ortadan kaldırırsa adil bir yargılama olur.”

Tüm talepler reddedildi

Demirtaş’ın savunmasının ardından mahkeme heyeti, avukatların taleplerinin tamamını reddederek yeni duruşma gününü 15 Mayıs 2024 olarak belirledi.

Mahkeme, eksik olan dosyalar, DVD ve CD'ler ile Meclis tutanaklarının istenmesine karar verdi.

(EMK)