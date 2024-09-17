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Yayın Tarihi: 17 Eylül 2024 11:19
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2024 14:01
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Demirtaş'ın ketılı 'tahliye oldu': Yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyoruz

DEM Parti, "Sayın Demirtaş'ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde :) Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselde, üst üste duran iki parça halinde bir çaydanlık görülüyor. Çaydanlık paslanmaz çelikten yapılmış, metalik gri renkte ve siyah plastik saplara sahip. Üstteki demlik kısmı daha küçük, alttaki su kaynatma kısmı ise daha büyük. Her iki parçada da dışarıya doğru çıkık birer musluk bulunuyor. Alt çaydanlığın üzerinde bir etiket yapıştırılmış, ancak yazılar tam olarak okunamıyor. Arka planda hafifçe bulanık görünen bir obje ya da bayrak var. Çaydanlık, sade ve klasik bir görünüme sahip.
Fotoğraf: DEM Parti

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ironi ile tweetlerini ketıldan attığını duyurduğu elektrikli su ısıtıcısı bozuldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bozulan ketılın parti genel merkezine getirildiğini söyledi.

DEM Parti, X’te ketılın fotoğraflarını paylaştı şöyle dedi:

"Sayın Demirtaş'ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde :) Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti. Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş'a çok teşekkür ediyor, yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyor, bekliyoruz" dedi.

Demirtaş'ın ketılı sonrasında Figen Yüksekdağ da "ketıla kavuştuğunu" duyurmuştu. Sonrasında ise Gezi davası nedeniyle Bakırköy Cezaevi'nde tutulan Çiğdem Mater'in ketılı da bir dönem gündeme oturmuştu. Arkadaşları, "Çiğdem Mater'le Sen de Kettılla!" kampanyası başlatmıştı. Bakırköy'deki ketılın ne zaman tahliye olacağı merak konusu.

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(EMK)

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