Demirtaş'ın ketılı 'tahliye oldu': Yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyoruz

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ironi ile tweetlerini ketıldan attığını duyurduğu elektrikli su ısıtıcısı bozuldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bozulan ketılın parti genel merkezine getirildiğini söyledi.

DEM Parti, X’te ketılın fotoğraflarını paylaştı şöyle dedi:

"Sayın Demirtaş'ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde :) Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti. Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş'a çok teşekkür ediyor, yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyor, bekliyoruz" dedi.

Demirtaş'ın ketılı sonrasında Figen Yüksekdağ da "ketıla kavuştuğunu" duyurmuştu. Sonrasında ise Gezi davası nedeniyle Bakırköy Cezaevi'nde tutulan Çiğdem Mater'in ketılı da bir dönem gündeme oturmuştu. Arkadaşları, "Çiğdem Mater'le Sen de Kettılla!" kampanyası başlatmıştı. Bakırköy'deki ketılın ne zaman tahliye olacağı merak konusu.

Figen Yüksekdağ: "Sonunda Benim de Bir Ketılım Oldu"

"Çiğdem Mater'le Sen de Kettılla!"

(EMK)