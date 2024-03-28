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Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 08:49
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2024 08:53
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Demirtaş'ın avukatlarından "yerel seçim mektubu" iddiasına yanıt

“DEM Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Demirtaş'ın avukatlarından "yerel seçim mektubu" iddiasına yanıt

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın yerel seçim öncesi DEM Parti'ye mektup gönderdiği iddiasını yalanladı.

Sosyal medyada, Demirtaş’ın seçimle ilgili bir mektupla açıklama yapacağı ileri sürülmüştü. Avukatlar, sosyal medyadan yaptıkları yazılı açıklamada, "bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini" istedi.

Demirtaş Savunma Grubu adına yapılan ve avukatlarının sosyal medyadan paylaştığı açıklama şöyle:

"Müvekkilimiz sayın Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti Genel Merkezi'ne seçime ilişkin bir mektup ilettiği haberleri tümüyle uydurmadır.

Avukatları ve DEM Parti Genel Merkezi'ni zan altında bırakan bu tür uydurma haberlere itibar edilmemesini rica ediyoruz."

(AS)

Seçim 2024 Selahattin Demirtaş
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