Demirtaş için 451 imzalı destek metni Edirne'ye ulaştırıldı

Edirne Cezaevi’nde tutulan eski Hakların Demokratik Partisi (HDP) için destek kampanyasına destek olan 451 yurttaşın imzaladığı destek metni, 1 Haziran Cumartesi günü Selahattin Demirtaş’a götürüldü.

Demirtaş’a hitaben hazırlanan metni, imzacılardan 17 kişilik heyet Edirne’ye götürdü.

Heyet üyelerinden Avukat Hülya Gülbahar, Zeynep Tanbay ve Ufak Uras; Edirne F Tipi Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ve A. Selçuk Mızraklı ile görüştüler.

"Daha güçlü ve umutlu oldunuz"

Destek metni şöyle:

Sevgili Selahattin Demirtaş,

Geçmiş olsun demeye değil; eşit, özgür, barışçı bir geleceğe birlikte yürüme umudumuzu tazelemeye geldik.

Çünkü siz, rehin tutulduğunuz dört duvar arasında bile ülkenin aydınlık geleceğine, eşit ve özgür yurttaşların ortak yaşamına olan umudunuzu yitirmediniz. Gün oldu, biz dışardakilerden daha güçlü, daha umutlu oldunuz.

Size yalnız olmadığınızı, birbirimizi yalnız bırakmayacağımızı; aksine, hak, hukuk, adalet, huzur, barış, özgürlük talep eden insanlarımızın her geçen gün çoğaldığını; direnciniz, umudunuz, halkların kardeşliğine inancınızın hepimize cesaret verdiğini; ülkemizin, geleceğimizin, barışın size ihtiyacı olduğunu söylemek için buradayız.

Size ve hücre arkadaşınız Selçuk Mızraklı'ya sevgilerimizi, selamlarımızı, güvenimizi iletiyoruz.