Demirtaş eleştirilere yanıt verdi

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24'de dün yayınlanan yazısına yönelik eleştirilere avukatları aracılığyla sosyal medyadan yanıt verdi. Demirtaş, "enerjinizi kar makinesini kurcalamakla harcarsanız, oyalanırsanız kar, yolları yine kapatır." dedi.

Demirtaş'ıın açıklaması şöyle;

Merhabalar, hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi, moralli ve güçlüyüz. Eleştirileriniz, kaygılarınız, beklentilerinizi avukat arkadaşlarım olabildiğince bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. İçtenlikle teşekkür ederim.

Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır, peş peşe dizilik, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya hayvanların ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinesi gelir yolu açar ve ilerlersiniz.

Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinesi girer, risk alır, öncülük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz.

Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolcularısınız ve her daim yola odaklanmalısınız, açılan yoldan ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinesini kurcalamakla harcarsanız, oyalanırsanız kar, yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.

Ve merak etmeyin, kar makinesinin görevi budur. İşini yaptığı için zarar görmez.

Ayrıca paniklemeyin, kar makinesinden makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz.

Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Netîrsin,nesekînîn, bimeşin. Rêya we vekîrî be.