ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2025 13:29
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2025 20:00
2 dk Okuma

Demirtaş eleştirilere yanıt verdi

Selahattin Demirtaş, T24'de yayınlanan yazısında kullandığı sözlerin eleştirilere hedef olması üzerine avukatları aracılığı ile açıklama yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş eleştirilere yanıt verdi

Edirne Cezaevi'nde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, T24'de dün yayınlanan yazısına yönelik eleştirilere avukatları aracılığyla sosyal medyadan yanıt verdi. Demirtaş, "enerjinizi kar makinesini kurcalamakla harcarsanız, oyalanırsanız kar, yolları yine kapatır." dedi.

Selahattin Demirtaş yazdı: Sürecin kilit kavramı silah değil, kardeşliktir
Selahattin Demirtaş yazdı: Sürecin kilit kavramı silah değil, kardeşliktir
31 Ekim 2025

Demirtaş'ıın açıklaması şöyle;

Merhabalar, hepiniz iyisinizdir umarım. Biz de gayet iyi, moralli ve güçlüyüz. Eleştirileriniz, kaygılarınız, beklentilerinizi avukat arkadaşlarım olabildiğince bana aktarıyorlar. Hepsi de çok kıymetli, yol göstericidir. İçtenlikle teşekkür ederim.

Bilirsiniz, bazen kar yolları kapatır ve yüzlerce araç yolda kalır, peş peşe dizilik, konvoy halinde beklerler. Kar, boran, tipide ya hayvanların ısınıp yolların açılmasını günlerce, aylarca bekleyeceksinizdir ya da kar küreme makinesi gelir yolu açar ve ilerlersiniz.

Sizin aracınızın giremeyeceği yollara kar makinesi girer, risk alır, öncülük yapar, yolu açar ve kenara çekilir, siz devam edersiniz.

Sizler barışın, özgürlüğün, demokrasinin ve kardeşliğin yolcularısınız ve her daim yola odaklanmalısınız, açılan yoldan ilerleyebildiğiniz kadar ilerlemelisiniz. Zamanınızı, emeğinizi ve enerjinizi kar makinesini kurcalamakla harcarsanız, oyalanırsanız kar, yolları yine kapatır. Siz sürekli ileriye bakın, hızla hedefe doğru ilerleyin.

Ve merak etmeyin, kar makinesinin görevi budur. İşini yaptığı için zarar görmez.

Ayrıca paniklemeyin, kar makinesinden makam aracı olmaz, limuzin yerine de kullanılamaz.

Hepinizi çok seviyor, kıymet veriyor ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Netîrsin,nesekînîn, bimeşin. Rêya we vekîrî be.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Selahattin Demirtaş hdp
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti: Demirtaş ve Yüksekdağ’ın sürece desteği tam
23 Ekim 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-demirtas-ve-yuksekdagin-surece-destegi-tam-312806
Demirtaş’ın basın danışmanı: Süreç kapsamında herhangi bir görüşme yapılmadı
22 Ekim 2025
/haber/demirtasin-basin-danismani-surec-kapsaminda-herhangi-bir-gorusme-yapilmadi-312792
CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
13 Ekim 2025
/haber/chp-den-selahattin-demirtas-a-ziyaret-312524
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
31 Mayıs 2023
/haber/selahattin-demirtas-aktif-politikayi-birakiyorum-279662
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti İmralı Heyeti: Demirtaş ve Yüksekdağ’ın sürece desteği tam
23 Ekim 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-demirtas-ve-yuksekdagin-surece-destegi-tam-312806
Demirtaş’ın basın danışmanı: Süreç kapsamında herhangi bir görüşme yapılmadı
22 Ekim 2025
/haber/demirtasin-basin-danismani-surec-kapsaminda-herhangi-bir-gorusme-yapilmadi-312792
CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret
13 Ekim 2025
/haber/chp-den-selahattin-demirtas-a-ziyaret-312524
Selahattin Demirtaş: Aktif politikayı bırakıyorum
31 Mayıs 2023
/haber/selahattin-demirtas-aktif-politikayi-birakiyorum-279662
Sayfa Başına Git