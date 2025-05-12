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Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2025 15:59
 ~ Son Güncelleme: 12 Mayıs 2025 16:09
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BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ

Demirtaş: Bu tarihî adımı coşkuyla karşılıyoruz

Selahattin Demirtaş, “Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Fotoğrafta, açık hava mitingini andıran bir ortamda, mikrofonla konuşma yapan bir erkek figürü yer alıyor. Erkek, koyu renk ceket, açık mavi gömlek ve bej pantolon giymiş durumda. Arka planda, dalgalanan bayraklar görülüyor. Bu bayraklardan biri Kürdistan bayrağı olarak bilinen yeşil, beyaz ve kırmızı renklerde, ortasında sarı güneş sembolü olan bayrak. Diğer tarafta ise Türk bayrakları dikkat çekiyor.

PKK’nin fesih ve silah bırakma kararının ardından İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, bugün HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti. Demirtaş, AİHM’in “hak ihlali var serbest bırakılsın” kararına rağmen yaklaşık 9 yıldır cezaevinde tutuluyor.

Demirtaş ve Buldan, görüşmede son gelişmelere ilişkin karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme sonrası Demirtaş, kamuoyuna şu mesajı iletti:

“Herkese selam ve sevgilerimi iletirim.
Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.
PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz.
Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.
Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.”

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(EMK)

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