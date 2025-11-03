ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 3 Kasım 2025 23:10
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 23:57
1 dk Okuma

Demirtaş: "Atılacak her adım barışa, huzura ve refaha hizmet etsin"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş AİHM'nin "serbest bırakılması" kararını, cezaevinden yolladığı notla "AİHM kararı elbette önemlidir ancak [....] aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir." diyerek değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Demirtaş: "Atılacak her adım barışa, huzura ve refaha hizmet etsin"
Selahattin Demirtaş bir HDP etkinliğinde/Fotoğraf:

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM'nin Türkiye'nin başvurusunu reddederek derhal serbest bırakılması doğrultusundaki kararını süre giden çözüm süreci açısından değerlendirdi ve kararın "eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmalar" kapsamında ele alınmasını diledi.

Demirtaş'ın notu şöyle:

Merhabalar,

AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki kardeşlik hukuku” her şeyden kıymetlidir.

Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmalar yapıp adımlar atmamızla güçlenir.

Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir.

Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle,
özgür günlerde görüşebilmek umuduyla,

Selam ve sevgilerimi gönderiyorum,

S. Demirtaş

3 Kasım 2025

(AEK)

Haber Yeri
Edirne
Selahattin Demirtaş aihm kararı kardeşlik barış ve demokratik toplum süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
BÜYÜK DAİRE TAHLİYE KARARINI KESİNLEŞTİRDİ
AİHM Ankara'nın itirazını reddetti: "Demirtaş'ı serbest bırakın!"
3 Kasım 2025
/haber/aihm-ankara-nin-itirazini-reddetti-demirtas-i-serbest-birakin-313178
Sayfa Başına Git