Demirtaş: "Atılacak her adım barışa, huzura ve refaha hizmet etsin"

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AİHM'nin Türkiye'nin başvurusunu reddederek derhal serbest bırakılması doğrultusundaki kararını süre giden çözüm süreci açısından değerlendirdi ve kararın "eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmalar" kapsamında ele alınmasını diledi.

Demirtaş'ın notu şöyle:

Merhabalar,

AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki “kardeşlik hukuku” her şeyden kıymetlidir.



Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmalar yapıp adımlar atmamızla güçlenir.

Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak geleceğimiz için ortak akıl kavramı üzerinden ele almak gerekir.

Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle,

özgür günlerde görüşebilmek umuduyla,

Selam ve sevgilerimi gönderiyorum,

S. Demirtaş



3 Kasım 2025