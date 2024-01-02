Demirören: İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı iddiası gerçek dışı

Demirören Yatırım Holding, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

31 Aralık Pazar akşamı yapılan yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiğini belirten Demirören, “Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, ‘İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı’ iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.”

CHP'li Karabat: Talih kuşu oldu tüpçünün kuşu

Şirket ayrıca, Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi gerektiğini ve ikramiye ödemelerinin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapıldığını belirtti.

Demirören Yatırım Holding, söz konusu iddiayı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a ve sosyal medyada bu iddiayı yayanlara karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

(VC)