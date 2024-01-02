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Yayın Tarihi: 2 Ocak 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2024 15:07
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Demirören: İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı iddiası gerçek dışı

“400 milyon liralık yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’ya çıktı” iddiası CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat tarafından gündeme getirilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Demirören: İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı iddiası gerçek dışı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Demirören Yatırım Holding, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin Kolombiya’da bir kişiye çıktığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

31 Aralık Pazar akşamı yapılan yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin Milli Piyango Online üzerinden alınan bir tam bilete isabet ettiğini belirten Demirören, “Büyük ikramiyeyi kazanan talihli İstanbul’da ikamet etmekte olup, 1969 doğumlu erkek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” dedi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca talihlinin rızası olmadan kendisiyle alakalı daha fazla bilgiye yer verilememekte olup, ‘İkramiyenin Kolombiya’ya çıktığı’ iddiası tamamıyla asılsız ve gerçek dışıdır.”

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Şirket ayrıca, Milli Piyango Online’da üyelik kaydı yapılabilmesi için T.C. kimlik numarası verisinin girilmesi gerektiğini ve ikramiye ödemelerinin Türkiye’de bulunan kişisel banka hesaplarına yapıldığını belirtti.

Demirören Yatırım Holding, söz konusu iddiayı gündeme getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a ve sosyal medyada bu iddiayı yayanlara karşı hukuki süreç başlattığını açıkladı.

(VC)

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