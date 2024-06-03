Demirören grubu 64 yıllık Ata Koleji'nde eğitime son verdi

Beşiktaş ilçesinde Demirören Grubu'na ait Ata Koleji, cuma günü öğretmenler ile yaptığı toplantıda okulu kapatacaklarını açıkladı. Karar, hafta sonunda öğrenci ailelerine elektronik posta ile duyuruldu.

1958 yılında eğitime başlayan okul, 1980 yılında Demirören Grubu tarafından satın alındı. 64 yıldır Demirören Grubu tarafından yönetilen okul son olarak Balmumcu'daki binasında eğitime devam ediyordu. 6 Şubat Maraş depremlerinin ardından tüm okullarda olduğu gibi Ata Koleji'nde de depreme karşı dayanıklılık testleri yapıldı. Okul, 2023-2024 eğitim döneminde öğretime devam etti.

Erken kayıt indiriminin geçerli olduğu dönemde okul yönetimi 2024-2025 öğretim dönemi için kayıt yaptı ve ödeme aldı. Ancak okulların kapanmasına 15 gün kala okul yönetimi eğitime ara vereceğini duyurdu.

Birçok özel okulda erken kayıt indirim döneminin sona ermesinin ardından alınan karar tepkiye yol açtı.

Kayıt almaya devam ettiler

Okul yönetimi sadece 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için kayıt yaptıran öğrenci velilerine 10 Haziran 2024 günü geri ödeme yapacağını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

"İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 61. maddesinde bulunan 'Okul binalarının, sağlık, eğitim-öğretim ve ulaşım bakımından elverişli bir mahalde olması da göz önünde bulundurulur' İlkesi ve okulumuzun bulunduğu çevrede uzun süredir devam eden inşaat çalışmalarının her geçen gün giderek arttığı göz önüne alındığında, okulumuzun fiziki kapasitesinin, yönetim planının ve operasyonel koşullarının yeni dönem için yeniden değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir.

Bu durum öğrencilerimize en iyi standartlarda hizmet verilmeye devam edilmesi hedeflerimiz doğrultusunda, eğitim-öğretim faaliyetlerimize önümüzdeki öğretim yılı için ara vermeyi zorunlu kılmaktadır.

Bu sebeple 2024-2025 öğretim yılı için tüm okullarımızda eğitim-öğretime zorunlu olarak ara vereceğimizi üzülerek siz değerli velilerimize bildirmek isteriz."

Yapı denetim raporunda sorun görülmemişti

Okul yönetiminin eğitime ara verme kararı, okulun resmi internet sitesinden duyurulmadı. Hatta okulun ön kayıt formu sitede halen ulaşılabilir durumda bulunuyor. Dikkat çeken bir diğer nokta ise okulun internet sitesinde yayınlanan yapı denetim raporu. Karyap Mimarlık ve Mühendislik tarafından 11 Haziran 2021 tarihinde yapılan incelemede binanın sağlam olduğu, depreme karşı güvenli olduğu ve eğitime uygun olduğu vurgulandı. Demirören Grubu, İBB ve İlim Yayma Vakfı gibi birçok kurum ile projeler yürüten Karyap Mimarlık ve Mühendislik Şirketi'nin kurucusu Gökhan Usta'nın imzasını taşıyan raporda, şu görüşe yer verildi:

"Eldeki mevcut veriler ışığında yapılan analiz sonuçları neticesinde, söz konusu yapının, ÖZEL ATA EĞİTİM KURUMLARI olarak kullanılmak istenmesi sebebiyle, 2018 D.B.Y.B.H. Y. Mevcut Binaların Değerlendirilmesi kriterleri göz önünde bulundurularak yapıların performans analizi sonucunda, 50 yılda deprem aşılma olasılığının %10 olması durumunda, deprem performansının Can Güvenliği Performans Düzeyinde olduğu kanaatine varılmıştır. Yapının EĞİTİM VE ÖĞRETİM KURUMU olarak kullanılmasında statik bir sakınca olmadığı kanaatine varılmıştır."

Ancak 6 Şubat depremleri sonrası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tüm özel okullardan yapı denetim raporu istemesi sonrası yapılmış olması gereken incelemeye dair herhangi bir rapor okulun internet sitesinde yer almıyor.

Öte yandan okul yönetimi, binanın depreme karşı güçlendirme ihtiyacının ne zaman ortaya çıktığını ve neden eğtime devam edildiği konusunda açıklama yapmadı.

(Mİ)