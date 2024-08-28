Demirören, Ege ve Ankara eklerini kapattı

Doğan Grubu'nun tüm medya varlıklarını Ziraat Bankası’nın verdiği krediyle 2018’de 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding gazetelerde küçülmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Hürriyet ve DHA’nın İzmir, Antalya ve Trabzon’daki baskı tesisleri ve gayrimenkullerini Ziraat Bankası’na devreden Demirören şimdi de Ege ve Ankara eklerini kapattı.

Milliyet Ege’yle başlayan süreçte Demirören önce Hürriyet Ege ve Posta Ege eklerini bitirdi. Ardından da bugün Hürriyet, Milliyet ve Posta'nın Ankara ekleri kapatıldı. Ekler 1 Eylül'den itibaren yayınlanmayacak.

Ayrıca bu kapatmalar beraberinde işsizlik getirdi. Hürriyet'in İzmir kadrosundan 3, Posta’dan ise 5 kişinin işine son verildi. Ankara’da da eklerde çalışan 10 kişi işten çıkartıldı.

Demirören, borcuna karşılık Hürriyet’in tesislerini Ziraat Bankası’na devretti

(HA)