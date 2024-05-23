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Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 13:07
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024 13:46
2 dk Okuma

Demirören, borcuna karşılık Hürriyet’in tesislerini Ziraat Bankası’na devretti

Demirören, Ziraat Bankası’na olan borcuna karşılık İzmir, Antalya ve Trabzon’da baskı tesisi, ek olarak İzmir’de Hürriyet ve DHA’nın binasını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Demirören, borcuna karşılık Hürriyet’in tesislerini Ziraat Bankası’na devretti
Fotoğraf: Google Maps

Doğan Grubu'nun tüm medya varlıklarını Ziraat Bankası’nın verdiği krediyle 2018’de 916 milyon dolara satın alan Demirören Holding borçlarını ödeyemiyor.

Yayın grubu, bu yıl ödemesi gereken 70 milyon dolarlık taksit için bankaya gayrimenkul ve taşınmazlarını devretti. Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bünyesinde bulunan İzmir, Antalya ve Trabzon’daki dört tesis ve gayrimenkulü bankaya verdi.

İzmir, Antalya ve Trabzon’da baskı tesisine ek olarak İzmir’de Hürriyet ve DHA’nın içinde bulunduğu binayı elinden çıkardı. 

Gayrimenkullerin toplam değeri 1 milyar 287 milyon 922 bin TL. Gayrimenkullerin şirket değerine oranı da yüzde 48.

Konu kapsamında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli,  Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ne toplam 1.287.922.000,00 TL (BirmilyarikiyüzseksenyedimilyondokuzyüzyirmiikibinTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır.

AVM Denizbank'a, arsa Baykar'a gitmişti

Demirören, geçtiğimiz senelerde borçları nedeniyle İstiklal Caddesi'nde bulunan Demirören AVM'yi Denizbank'a, İstanbul Esenyurt’taki 61.5 dönümlük matbaa arazisini de 816.6 milyon TL’ye Baykar'a satmıştı.

(HA)

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/haber/demiroren-in-ipotekli-arazileri-yine-demiroren-e-kiralandi-252512
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/haber/demiroren-in-kredi-yapilandirmasi-2-milyar-dolari-asabilir-251334
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/haber/demiroren-odemiyor-biz-neden-odemek-zorundayiz-245646
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