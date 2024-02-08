DEMAK Başkanı Kaban: 145 kaybın 38’i çocuk

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı Projesi kapsamında yayınlandı.

Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınları Derneği (DEMAK) Başkanı Selahattin Kaban, “Bütün kayıp yakınlarına sesleniyorum, bu dernek sizin eviniz, anneniz, babanız, çocuklarınız, torunlarınız, kardeşiniz” dedi.

DEPREMİN KAYIP YÜZLERİ - 1 Depremde kayıplarını arayan aileler: Tırnağının ucu ise saçının teli ise istiyorum

“Umudumuzu kaybetmeyeceğiz”

Size ulaşan bilgiler doğrultusunda 6 Şubat depreminde kaç kişi kayıp, bunların kaçı çocuk?

6 Şubat depreminden bugüne kadar bize ulaşan 145 kaybımız var, bunların 38’i çocuk.

Aile ve Sosyal Yardımlaşma Bakanı ‘’kayıp çocuk’’ olmadığını söylerken siz 38 çocuğun kayıp olduğunu söylediniz. Bununla ilgili görüşleriniz neler?

Bakana sizin aracılığınızla sesleniyorum, buyursun kendisinden talep ettiğimiz randevuyu kabul etsin de görüşelim. Birebir kayıp çocuklarımız olduğunu ispatlayalım kendisine.

Dernek sadece Hatay’da mı yoksa depremin yaşandığı diğer illerde de faaliyette mi? Diğer illerden başvurular var mı?

Hatay, Maraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman illerimizden de kayıplarımız var. Bu beş ilde ağırlıkla kayıplarımız olduğu için bu illerde çalışmalar yürütüyoruz.

Şimdiye kadar bu konuda kimlerle iletişime geçtiniz, süreci anlatabilir misiniz?

Hatay ve Maraş’ın milletvekilleriyle görüştük. Deva Partisiyle görüştük ve Bakanlıkla talep ettik. Randevumuzu henüz yanıtlamadılar. Hatay Milletvekilleriyle görüştüğümüzde, araştırma komisyonu kurulmasını talep ettik. CHP, İYİ PARTİ VE DEM Parti’nin verilen önerge AKP ve MHP tarafından reddedildi.

Hukuka göre bir yıl sonra kayıplar için gaiplik kararı verilecek. Bu karar sonrası dernek olarak ne yapacaksınız?

Bunu elbette kabul etmeyeceğiz. Bulunamayan şey insan. Gerekli itirazları ailelerimizle beraber yapacağız.

Bundan sonrası için neler yapacaksınız?

Bizleri molozların altına gömdüler tekrar tekrar. Biz dernek yönetimi ve kayıp aileleri olarak biz o molozların arasından yine çıkacağız. Kayıplarımızı yılmadan arayacağız. Ama güç birliğiyle, beraberce. Aileler umudunu kesse bile biz onların yerine o canlarımızı arayacağız. Bilsinler ki biz vazgeçmeyeceğiz. Benim memleketim, şehrim yok oldu. Benim kardeşlerim, annelerim, babalarım yok oldu. Ben onlar için her şey yapmaya hazırım.

Onlardan asla vazgeçmemelerini istiyorum. Ve dernek olarak kayıplarımızı bulmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.

Bütün kayıp yakınlarına sesleniyorum, bu dernek sizin eviniz, anneniz, babanız, çocuklarınız, torunlarınız, kardeşiniz.

Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzda bu kayıplarımızı bulacağız, bireysel bir şey yapamayız. Umudumuzu kesmeyelim lütfen, onu bittiğinde kaybedeceğiz.

(GÇ/EMK)