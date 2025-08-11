TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 11 Tebax 2025 13:37
 ~ Nûkirina Dawî: 11 Tebax 2025 13:39
1 xulek Xwendin

Dema desteserkirina parêzer Rezan Epozdemir rojek hat dirêjkirin

Serdozgeriyê aşkere kir ku Epozdemir bi wê yekê tê tohmetbarkirin ku "alîkarî daye rêxistina terorîst a çekdarî ya FETO/PDYyê", "sîxuriya siyasî û leşkerî kiriye" û “bertîl daye”. Her weha ji ber vê yekê derbarê wî de du lêpirsînên cûda tê birêvebirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Dema desteserkirina parêzer Rezan Epozdemir rojek hat dirêjkirin

Dema desteserkirina parêzer Rezan Epozdemir bi biryara Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê ji bo rojek din hate dirêjkirin.

Epozdemir parêzeriya Munevver Karabulut, Pınar Gultekin û herî dawî ya Mattia Ahmet Minguzzi dikir. Epozdemîr duh serê sibê saet di 05:45an de li mala xwe hate desteserkirin.

Di heman saetê de, tîmên Şaxa Darayî û ên Têkoşîna li dijî Terorê bi ser ofîsa wî ya parêzeriyê ya li Leventê de girtin. Di lêgerînan de ekîban dest danîbûn ser materyalên wî yên dîjîtal.

Serdozgeriyê aşkere kir ku Epozdemir bi wê yekê tê tohmetbarkirin ku "alîkarî daye rêxistina terorîst a çekdarî ya FETO/PDYyê", "sîxuriya siyasî û leşkerî kiriye" û “bertîl daye”. Her weha ji ber vê yekê derbarê wî de du lêpirsînên cûda tê birêvebirin.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
rezan epözdemir FETO Bertîl
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê