DEM seçmeni, partiden ayrılan Birecik Belediye Eş Başkanı'nı istifaya çağırıyor

Urfa'nın Birecik ilçesinde seçmenleri DEM Parti'den belediye eş başkanı seçildikten sonra istifa eden Mehmet Begit'in görevden çekilmesi talebiyle belediye önünde gösterileri sürdürüyor.

MA'nın haberine göre, Salı günü, aralarında Birecik Belediye Eş Başkanı Berivan İlkaya Manas, DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, Halfeti Belediye Eş Başkanları Saniye Bayram ve Mehmet Karayılan ve Suruç Belediye Eş Başkanı Ayten Kaya'nın da olduğu yüzlerce kişi, Birecik Belediyesi önünde toplanarak Begit'i protesto etti.

Polisin engelleme önlemlerine karşın "direne direne kazanacağız" sloganları eşliğinde gerçekleştirilen açıklamada Begit'e yönelik "irade gaspına hayır, istifa et", "hırsızlığa prim yok", "belediye halkındır öyle kalacak" ve "halk hakkı olanı almaya geldi" pankartları da taşındı.

'Dün buradaydık, yarın da burada olacağız'

DEM Parti Urfa İl Eş Başkanı Bekir Karakeçili, "Dün de buradaydık, yarın da burada olacağız. Mehmet Begit istifa edene, halkın olanı halka iade edene kadar burada olacağız" dedi. Belediye Eş Başkanı Berivan İlkaya Manas halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkacaklarını vurguladı. "Bu belediye halkındır, halkın iradesidir. İhanet ile çalamazsın, yalanlarla çalamazsın, dolanlarla çalamazsın, bayrak ve poster siyasetiyle çalamazsın" diyen Manas, "Eş başkanlık, şeffaf ve halkçı yönetim başta olmak üzere partimizin yönetim ilkelerini reddeden ve verdiği sözleri tutmayan biri[nin] bu halkla ve meclis üyelerimiz ile yol yürüyeme[yeceğini]" dile getirdi.

Ömer Öcalan: "Birecik sana değil,

DEM Partiye oy verdi"

DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan Begit'in "Bayrağı kirli siyasetine alet et[tiğini]" söyledi. "Birecik halkı onurlu bir halk. Bu onursuzluğu kabul etmiyor bu halk," diyen Ömer Öcalan Begit için "Bu zat 31 Mart'tan önce başka, sonra başka bir zat olmuştur. Belediye halkındır. Begit, halkın iradesine sırt çevirmiştir. Halk bu dönek siyasete izin vermemeli ve bu dönek zata selam dahi vermemeli. Mücadele edeceğiz. Birecik sana değil DEM Parti'ye oy verdi" diyerek partiden istifa eden belediye eş başkanının görevi iade etmesini istedi.

Açıklamaların ardından yarım saat oturma eylemi yapıldı. Eylem, "direne direne kazanacağız" sloganları ile son buldu.

Seçilenleri geri çağırma hakkı nedir? Birecik halkının partiden ayrılan başkanın başkanlıktan da ayrılması talebiyle fiilen gerçekleştirmeye giriştiği "seçilenleri geri çağırma hakkı", seçmenlerin, belirli koşullar altında seçilmiş bir yetkiliyi görevden alma yetkisidir. Bu hak, seçmenlerin temsilcilerinin kendilerini temsil etmediğini veya yetkilerini suistimal ettiğini düşündüklerinde, onları görevden alarak iradesini doğrudan uygulama imkânı tanır. Kökleri seçme ve seçilmenin kendisi kadar eski bir geçmişe dayanan seçilenleri geri çağırma hakkı, Antik Yunan'a kadar gidiyor. Atina demokrasisinde, halk, "ostrakizm" denilen bir yordamla belirli yetkilileri görevden alma yetkisine sahipti. Bu yordamla halk, adını kırık seramik parçaları üzerine kazıdığı yetkilinin görevden alınması için oyunu belli eder ve belli bir sayıya ulaşıldığında kişi görevinden alınmış olurdu. Çağımızda seçilenleri geri çağırma hakkı, pek çok ülkede farklı yordamlarla kullanlıyor. Kimi ülkelerde geri çağırma için sadece belirli bir neden, örneğin yetkilinin görevini ihmali ya da yasa dışına çıkması gerek şarttır. Başka ülkelerde geri çağırma daha katı kurallar gerektirir. Seçilenleri geri çağırma hakkı, demokrasinin temel ilkeleri arasında temsilin güvencesi olarak önem kazanır. Bu hak, seçmenlerin temsilcilerinin kendilerini temsil ettiği ve sorumlu davrandığından emin olmalarını sağlar. Seçmenlere yalnızca seçme değil, seçtiği temsilcinin temsil yetkisine son verme hakkı da sunarak son sözü söyleme gücüyle donatır. Geri çağırma hakkının yürürlükte olduğu ABD'de federal yönetim altında kimi eyaletlerde yerel yetkililer geri çağrılabilir. İsviçre'de federal düzeyde seçilen yetkilileri geri çağırma hakkı yürürlüktedir. Meksika'da, hem federal hem yerel düzeyde seçilen yetkilileri geri çağırma hakkı vardır.

(AEK)