DEM Partiyê sozên xwe yên ji bo zimanê kurdî pêk neanîn

DEM Partiyê beriya hilbijartinên şaredariyan ên 31ê Adara 2024an, sozên wekî "şaredariya pirzimanî" û "xizmetguzariya bi zimanê dayîkê" dabûn.
Piştî hilbijartinên herêmî yên 2024an diviyabû DEM partiyê ev çalakiyana pêk bianîba ku di bernameya xebatên xwe yên hilbijartinê de pêşkeş kiribû:
* Kreşên pirzimanî dê xizmetên xwe tevahiya rojê pêşkêş bikin.
* Kreşên zarokan yên pirzimanî, qurs û pirtûkxane, pirtûkên çîrokan ên pirzimanî, lîstikên zarokan û çêkirina ferhengên wêneyan; projeyên çandî yên pirzimanî
* Şaredarî dê xebat, nivîs û daxuyaniyên xwe bi awayekî pir zimanî bikin
* Rêveberiyên Parastin û Pêşxistina Ziman dê werin damezrandin; dê xebat ji bo parastin û pêşxistina zimanên Kurdî, Suryanî, Ermenî, Erebî û cûrbecûr zimanên herêmî were kirin.
* Navkirina bajaran, taxan, gundan, kolanan û rêyan bi zimanên pirzimanî dê berdewam bike. Tabela û panoyên reklamê dê pirzimanî bin.
* Avakirina cihên çandî yên wekî Malên Dengbêjan dê berdewam bike.
Li gorî rapora ku Ajansa Mezopotamyayê amade kiriye, li 62 şaredariyên ku niha di bin birêvebiriya DEM Partiyê de ne, xebatên li ser zimanê Kurdî zêdetir di çarçoveya çalakiyên hişyarkirinê de sînordar mane.
DEM Partiyê di hilbijartinan de bi tevahî 78 şaredarî bi dest xistin. Ji wan 3 bajarên mezin in û 7 jî şaredariyên bajarî ne. Hevşaredarên bajarok û du navçeyan îstifa kirin, sê hevşaredar ji ber sedemên cûda hatin derxistin. Her weha ji bo 10 şaredariyan qeyûm hatin tayînkirin.
Malperên 46 şaredariyan tenê bi tirkî ne
Tevî ku demeke dirêj di ser hilbijartinan re derbas bûye, malperên 46 şaredariyan tenê bi zimanê tirkî xizmetê pêşkêş dikin.
Li gelek bajar û navçeyên wekî Agirî, Giyadîn, Bazîd, Amed, Pîran, Erxenî, Hênê, Sûr, Rezan, Karaz, Farqîn, Licê, Mêrdîn, Nisêbîn, Dêrik, Artuklu, Şemrex, Mûş, Milazgir, Gimgim, Kop, Sêrt, Misirc, Cizîr, Wan, Erdiş, Westan, Payîzava, Elbak, Ebex, Şax û Qelqeliyê malperên şaredariyan yekzimanî ne.
Li gorî rapora MAyê, tenê malperên 9 şaredariyan bi awayekî pirzimanî xizmetê didin.
Tenê 4 kreşên Kurdî hatin vekirin
Yek ji sozên herî girîng ên DEM Partiyê vekirina kreşên pirzimanî bû lê di vî warî de jî encam qels e.
Tenê Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê û Şaredariya Peyasê bi giştî 4 kreşên pirzimanî vekirine.
Tê gotin ku tevî daxwaza bi sedan malbatan, kreşên nû nehatine vekirin.
Gelek şaredariyan li şûna vekirina kreşan, hewl dane ku bi rêya atolyeyên Kurdî yên demkî pêvajoyê bi rê ve bibin.
Gavên saziyî kêm in
Ji 62 şaredariyan, tenê di nav Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê de "Serokatiya Daîreya Parastin û Pêşxistina Ziman" hatiye avakirin.
Hinek şaredariyan meclîs an jî komîsyonên ziman pêk anîne lê bi giştî xebatên di warê saziyî de têrê nakin.
Xebatên pirzimanî 'sembolîk' in
Her wiha beşeke zêde ya tabelayên li nav bajaran hîn jî yekzimanî (Tirkî) ne û hinek şaredariyan jî zaravayên zimanê Kurdî wekî zimanên cuda nîşan dane.
Derbarê navendên çandî de jî ji bilî Amedê, ti "Mala Dengbêjan" a nû nehatiye vekirin.
Encam nîşan didin ku xebatên şaredariyên DEM Partiyê yên derbarê zimanê dayîkê û zimanê Kurdî di asta sozên hilbijartinê de nînin û gavên berbiçav û mayînde sînordar in.
Tê gotin ku li piraniya şaredariyan, xebata bi pirzimanî nebûye saziyî û karên hatine kirin zêdetir di asta sembolîk û hişyarkirinê de mane.
(AY)