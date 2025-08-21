DEM Partiyê ji bo herdu civînê komîsyonê yên dawî daxuyanî da

Endamên Komîsyona Yekitiya Neteweyî, Xwîşk-Biratî û Demokrasiyê ya li Meclisê hat avakirin, girêdayî Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) daxuyanî dan.
Endamên komîsyonê Gulistan Kiliç Koçyîgît, Meral Daniş Beştaş, Hakki Saruhan Oluç, Celal Firat û Cengîz Çîçek derbarê 2 civînên dawî yên di 19 û 20ê Tebaxê de pêk hatin de daxuyaniyek nivîskî dan.
Di daxuyaniyê de wiha hat gotin:
“ Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Xwişk-Biratî û Demokrasiyê civînên xwe yên çaremîn û pêncemîn temam kir. Du rojan kes û saziyên ji aliyê partiyên siyasî yên di komîsyonê de tên temsîlkirin ve li ser bingeha mutabaqata hevpar hatin guhdarîkirin. Em spasiya hemû kes, kom û saziyên ku êş û gazinên xwe bi awayekî vekirî parve kirin, her wiha kesên ku rexne, nêrîn û pêşniyarên xwe li ser navê partiya me anîn ziman, dikin.
DEM Partî: Divê komîsyon li Ocalan guhdarî bike
Di axaftinên hatin kirin de em dikarin bêjin ku di serî de pirsgirêka Kurd di warê windahiya can de, dîmenê bandorên civakî, siyasî û aborî yên salên ku hatine destgirtin hatiye kişandin. Her çîrok, her serpêhatî, her çavdêrî û pêşniyar parçeyên ku ev wêne temam kirin.
Ji bo kes û saziyên ku hest û pêşniyarên xwe yên di komîsyonê de ji nêrînên pir cuda yên siyasî û komên civakî anîn ziman, tevî ku mafdarî, bingeh û pênaseyên wan cuda jî bûn, ji bo pêvajoya heyî û daxwazên xwe yên ji bo serketina wê ragihandin, gelekî hêja bû.
Bêguman haya me ji cudahiyên navbera perspektîf û pêşniyaran heye. Lê belê em jî pê dihesin ku piştgiriya kes û saziyên em guhdarî dikin, ji aliyê dîrokî ve erk li ser saziya siyasetê ferz kiriye. Li hemberî têgihiştinên ku hiyerarşiyê di nava êşan de ava dikin û li dijî hev rikdariyê dikin, em dixwazin careke din rola siyasetê ya di çareserkirina pirsgirêkên civakî de bibîr bixin.
Komîsyona Meclîsê dê îro Dayikên Aştiyê guhdar bike
Axaftinên ku me di nava du rojan de guhdarî kirin, careke din giraniya paşerojê ango dema borî anî bîra me. Em barê vê giraniyê hîs dikin û biryardariya xwe ya ji bo nîşandana her hewldaneke gengaz di dema xebatên komîsyonê de destnîşan dikin ku em vî barî li ser milê nifşên li dû xwe nahêlin.
Di vê çarçoveyê de em li dijî hemû hewldanên sabotekirina xebatên komîsyonê yên bi derew û provokasyonên derve, astengkirina gavên ji bo çareseriya aştiyane û demokratîk a pirsgirêka Kurd bên avêtin û li dijî xerakirina rewatiya pêvajoyê bi biryar sekna xwe didomînin.”
Komîsyon cara 4emîn civiya: Derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin hene
(AY)