DEM Partiyê dest bi kampanyaya 'Em Aştiyê Dixwazin' kir

Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), ji bo pirsgirêka Kurd bi rêyên demokratîk û aştiyane were çareserkirin, kampanyaya “Em aştiyê dixwazin” da destpêkirin.
Starta kampanyayê, li Amedê bi daxuyaniyekê hate dayin. Daxuyanî, li pêşiya Ceylan Karavîl AVMê hate xwendin.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê nûnerên partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl piştgirî dan. Di daxuyaniyê de pankarta “Em aştiyê dixwazin, ji ber ku em di wê baweriyê de ne ku komara demokratîk ava bikin” hate hilgirtin û dirûşma “Bijî aştî” hate berzkirin.
Hevseroka Komeleya Alîkariya bi Malbatên Girtiyan re (TUAY-DER) Yeter Erel Tuma di daxuyaniyê de axivî û got:
“Banga birêz Abdullah Ocalan a di 27’ê Sibatê de nexşerê ye. Pêdiviya gelan bi aştî û demokrasiyê heye. Em îro ji bo azadiya Abdullah Ocalan kampanyayê didin destpêkirin. Divê mafê hêviyê yê Abdullah Ocalan were cîbicîkirin. Misogerkirina vî mafî ne tenê misogeriyeke şexsî ye lê misogeriya civaka demokratîk e.”
"Em hemwelatiya li ser bingeha wekheviyê dixwazin"
Hevserokê DEM Partiyê yê Amedê Abbas Şahîn jî got:
“Siyaseta şer; kedxwarî, tundî û komkujiya li dijî jinan mezin kir û rê li ber têkçûneke giştî vekir. Em ne mehkûmî siyaseta şer û tarîtiya bi xwe re afirandî ne. Em aştiyê dixwazin. Bi Banga Aştî û Civaka Demokratîk re hêviya gelan a aştiyê mezintir bû. Niha jî ji bo demokrasî, wekhevî û azadiyê em li dora bangê dicivin. Em, civakeke hemû gel û bawerî azad û wekhev dijîn diparêzin. Em aştiyê dixwazin ji ber ku li gorî me çareseriya demokratîk a pirsgireka Kurd misogeriya demokrasî, azadî, wekhevî û edaletê ye.
Em hemwelatiya li ser bingeha wekheviyê dixwazin. Em aştiyê dixwazin ji ber ku xizanî, bêkarî û kedxwariyê qebûl nakin. Em aştiyê dixwazin ji ber ku em li dijî êrişên ser jinan û destkeftiyên wan têdikoşin û jiyaneke azadiya jinê diparêzin. Em aştiyê dixwazin ji ber ku em polîtîkayên tundî û komkujiyên dijî jinan kûr dikin qebûl nakin.”
Pitşî daxuyaniyê, starta kampanyaya “Em aştiyê dixwazin” hate dayin.
Li bajarên Edene, Colemêrg, Wan, Çewlig û Dêrsimê jî kampanya hate destpêkirin. Kampanya dê di tevahiya meha Îlonê de bidome.
(AY)