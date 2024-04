DEM Partiyê daxuyaniyeke nû da: Darbeya siyasî didome

Namzetê hevşaredariyê yê Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) ê Şaredariya Bajarê Mezin a Wanê Abdullah Zeydan di hilbijartinê de bi ser ket lê mazbata wî nedanê û dan namzetê AKP’ê Abdullah Arvas ê di hilbijartinê de têk çûyî. DEM Partiyê têkildarî mijarê daxuyaniyeke nû da.

Di daxuyaniyê de wiha hate gotin:

“Em biryara Lijneya Hilbijartinê ya Bajar a Wanê ku mazbataya Bajarê Mezin a Wanê da namzetê AKP’ê red dikin. Ev biryar, mudaxileya îktîdarê û berdewamiya pêvajoya darbeya siyasî ye."

"Biryar bi piraniya dengên endamên Lijneya Hilbijartinê ya Wanê ku hatine eyarkirin û biryareke derhiqûqî, nerewa û nenaskirina îradeya gel e. Parêzerên me îtîrazên xwe kirin. Em bang li Lijneya Bilind a Hilbijartinê dikin ku vê derhiqûqtiyê bi dawî bikin û îradeya gelê me nas bike. Partiya me, endamên me û gelê me li ser pêyan e. Heta ku ev derhiqûqtiye bi dawî dibe jî dê bertekên xwe yên demokratîk bidomînin."