DEM Partiyê bang li Parlamentoyê kir: Mezlûm Ebdî û Îlham Ehmedê vexwînin Tirkiyeyê
Berdevka Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Parti) Ayşegul Doğan, piştî civîna Desteya Birêvebirinê ya Navendî (MYK) ya partiya xwe di civîneke rojnamevaniyê de geşedanên li ser nîqaşên aştiyê yên li Tirkiyeyê û rûdanên li Sûriyeyê nirxandin.
Doganê diyar kir ku geşedanên li ser entegrasyona Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) a di nav artêşa Sûriyeyê de, ji bo tevlîbûna Kurdên Sûriyeyê ya di nav pêkhateya siyaset û hiqûqî ya welat de girîng in.
Doganê bal kişand ku sazkirina aştiyeke mayînde li Tirkiyeyê dikare bandorê li geşedanên li herêmê jî bike û got ku modeleke aştiyê ya ku li Tirkiyeyê bê avakirin dikare ji bo Rojhilata Navîn bibe mînak.
Banga vexwendinê ji bo Mezlûm Ebdî û İlham Ehmedê
Doganê anî ziman ku divê rê li ber Fermandarê Giştî yê HSDê Mezlûm Ebdî û Hevseroka Daireya Têkiliyên Derve ya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê İlham Ehmedê were vekirin da ku bên ji bo Tirkiyeyê.
Doganê bang li Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş jî kir û daxwaz kir ku bila herdu nav ji aliyê Parlamentoyê ve ji bo Tirkiyeyê bên vexwendin.
Doganê destnîşan kir ku çareserkirina pirsgirêkên li Sûriyeyê li şûna şer, bi rêya siyaset, hiqûq û diyalogê girîng e.
"Divê şert û mercên biguherin"
Ayşegul Dogan destnîşan kir ku Abdullah Ocalan ji bo bikaribe bi rêk û pêk pêvajoyê bi rê ve bibe divê şert û mercên wî werin guhertin û weha got:
“Daxwaza me ya herî girîng ew e ku ji bo rêvebirina vê pêvajoyê şert û mercên birêz Ocalan e. Rewşa heyî jî nîşanî me dide ku divê şert û mercên birêz Ocalan bê başkirin. Divê tenê ne bêçekkirin were nirxandin û axaftin, divê ji bo biratiya dîrokî ya Tirk û Kurd pêvajo were birêvebirin. Divê birêz Ocalan bi eşkere vê pêvajoyê dbi rê ve bibe. Em ji bo xurtkirina vê biratiyê di demeke dîrokî de ne. Em dîsa bi bîr dixin ku pêwîste ku zimanekê nû bê avakirin û were axaftin. Pêwistiya Tirkiyeyê pê heye ku aştiyek mayînde û bi rûmet were pêkanîn. Em her tim vêya tînin ziman û vêya dixwazin û têdikoşin. Her çiqas kêmasiyên vê qanûna çarçoveyî hebe jî divê em erênî nêz bibin û bibînin. Ev yek ji bo derbasbûna hêla hiqûqê ve girîng e.”
Ayşegul Dogan bal kişand ser li darxistina kongreya DEM Partiyê ya asayî ku dê di 6 Îlone de li Enqereyê were lidarxistin û destnîşan kir ku amadekariyên kongreya wan didomin û ew vê kongreyê bi awayekî girseyî li dar naxin. Ayşegul Dogan anî ziman ku ev kongreya asayî amadekariya kongreya mezin e ku di demên pêş de li dar bixin.
(NÖ/AY)